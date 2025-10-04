"Empecé a llorar": las traumáticas declaraciones de Salma Hayek sobre la escena íntima que grabó con Antonio Banderas

Las declaraciones de Salma Hayek sobre sus escenas íntimas con Antonio Banderas

Durante la conversación, Hayek recordó que fue traumático rodar esta escena en concreto. Si bien no estaba en el guion original, la actriz comentó: "El estudio me lo exigió cuando vieron la química entre ambos protagonistas. Me costó mucho aceptar".

Tanto el director como el actor fueron respetuosos con la actriz, pero de igual forma la escena íntima fue una experiencia incómoda para ella. "Cuando íbamos a empezar a rodar, empecé a llorar: 'No sé si podré. Tengo miedo'", recordó Salma Hayek en el podcast.

Luego, la actriz comentó: "Me asustó que para él (Antonio Banderas) no fuera nada. Empecé a llorar, y él me dijo: '¡Dios mío! Me haces sentir fatal'. Y me dio tanta vergüenza que lloré", continuo explicando Hayek.

antonio banderas y salma hayek En la película, Antonio Banderas interpretó a "el Mariachi". Salma Hayek se puso en la piel de Carolina, una joven encargada de una librería.

A pesar de todo, la mexicana aseguró que en ningún momento fue presionada por Robert Rodríguez o por Antonio Banderas, pues los dos hicieron lo posible para que ella se sintiera cómoda en la escena.

A su vez, la actriz pensaba en la reacción de su familia, de su padre y su hermano. "No es que mi padre fuera un tirano, pero quería que esté orgulloso de mi", concluyó la intérprete sobre la escena más complicada que grabó en sus comienzos en Hollywood.