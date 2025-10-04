Inicio Sociedad Salma Hayek
"Empecé a llorar": las traumáticas declaraciones de Salma Hayek sobre la escena íntima que grabó con Antonio Banderas

Los inicios de Salma Hayek en Hollywood no fueron fáciles. A continuación, repasamos lo que contó hace unos años en un podcast sobre la película Desperado

Paula García
Antonio Banderas y Salma Hayek en la película Desperado

Salma Hayek es una actriz y productora mexicana que ha logrado convertirse en un ícono latino de Hollywood, tanto por sus interpretaciones como por su simpatía y sensualidad. Una de sus películas más recordadas es Desperado, donde trabajó por primera vez con Antonio Banderas. La cinta no fue solo explosiva en acción, sino también en emociones detrás de cámaras.

En una entrevista con Dax Shepard y Monica Padman en el podcast Armchair Expert, en 2021, Salma habló sobre su trabajo en la película de 1995 dirigida por Robert Rodríguez. Si bien fue una experiencia única para su carrera, no fue sencilla ya que tuvo que grabar por primera vez escenas íntimas, una situación que la hizo llorar.

desperado pelicula
Salma Hayek y Antonio Banderas trabajaron juntos en la película Desperado, dirigida por Robert Rodríguez.

Las declaraciones de Salma Hayek sobre sus escenas íntimas con Antonio Banderas

Durante la conversación, Hayek recordó que fue traumático rodar esta escena en concreto. Si bien no estaba en el guion original, la actriz comentó: "El estudio me lo exigió cuando vieron la química entre ambos protagonistas. Me costó mucho aceptar".

Tanto el director como el actor fueron respetuosos con la actriz, pero de igual forma la escena íntima fue una experiencia incómoda para ella. "Cuando íbamos a empezar a rodar, empecé a llorar: 'No sé si podré. Tengo miedo'", recordó Salma Hayek en el podcast.

Luego, la actriz comentó: "Me asustó que para él (Antonio Banderas) no fuera nada. Empecé a llorar, y él me dijo: '¡Dios mío! Me haces sentir fatal'. Y me dio tanta vergüenza que lloré", continuo explicando Hayek.

antonio banderas y salma hayek
En la película, Antonio Banderas interpretó a

En la película, Antonio Banderas interpretó a "el Mariachi". Salma Hayek se puso en la piel de Carolina, una joven encargada de una librería.

A pesar de todo, la mexicana aseguró que en ningún momento fue presionada por Robert Rodríguez o por Antonio Banderas, pues los dos hicieron lo posible para que ella se sintiera cómoda en la escena.

A su vez, la actriz pensaba en la reacción de su familia, de su padre y su hermano. "No es que mi padre fuera un tirano, pero quería que esté orgulloso de mi", concluyó la intérprete sobre la escena más complicada que grabó en sus comienzos en Hollywood.

