La planta de flores coloridas que parece una petunia, pero no lo es

La planta que transforma tu jardín en un oasis de color

Según los expertos de Ecología Verde, las calibrachoas pertenecen a la familia de las solanáceas y son originarias de América del Sur, donde destacan ejemplos como Calibrachoa elegans o Calibrachoa parviflora. Más allá de su origen, en la actualidad se encuentran en muchos jardines del mundo.

calibrachoa Esta planta presenta flores en una gran variedad de colores, incluyendo rosa, violeta, azul, rojo, magenta, amarillo, bronce, blanco y naranja. Imagen: Freepik.

Si bien existen muchas especies, la más popular es la Calibrachoa x hybrida. Se caracteriza por sus flores de colores con pétalos unidos en forma de trompeta o campana. Tienen una floración extensa que comienza desde inicios de la primavera y dura hasta el otoño.

Las flores de la calibrachoa son similares a las petunias, pero son más pequeñas y abundantes. Además, la calibrachoa es mucho más resistente, tolera calores e incluso lluvias sin que sus flores se caigan.

Cuidados básicos

Esta planta se cultiva principalmente en exterior, ya sea en macetas colgantes, cestas o directamente en el sustrato del jardín, ya que necesita pleno sol para florecer. Soporta temperaturas muy altas e incluso las prefiere por sobre los climas templados. De hecho, necesita inviernos suaves, ya que de lo contrario puede morir.

flores calibrachoa Se recomienda plantar esta especie en el jardín exterior. Imagen: Freepik.

Requiere suelos bien drenados y ricos en nutrientes para producir abundantes flores. Para ello, se prepara una mezcla hecha con partes iguales de turba y humus de lombriz, agregando un puñado de perlita . Esto ayuda a mejorar el drenaje y a aumentar la retención de agua para regar con menos frecuencia.

Por último, la calibrachoa necesita un riego regular. Se debe mantener el sustrato húmedo pero no encharcado para evitar la pudrición de raíces. Durante la primavera y el verano es probable que necesite riego diario. En invierno, se pueden espaciar los riegos, una vez por semana, o cuando el sustrato luzca seco.