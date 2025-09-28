Ni petunias ni jazmines: la planta que florece todo el verano y destaca por su inmensa belleza

flor portulaca La Portulaca grandiflora o flor de seda es una excelente opción para cultivar en el jardín. Imagen: Freepik.

Una de sus principales virtudes es que florecen durante gran parte del año, creando alfombras de color que embellecen cualquier espacio exterior. De hecho, en condiciones óptimas florecen desde la finales de la primavera hasta el otoño.

Cuidados básicos para cultivar la planta

Para tener un floreciente jardín de portulacas tienes que seguir la guía de consejos de los expertos de Hogarmania. Aunque esta planta no requiere demasiada atención, es mejor seguir las recomendaciones al pie de la letra.

Las Portulacas grandifloras requieren lugares soleados, ya que la luz directa potencia su floración. Agradecen los climas cálidos, de ahí que en la zona mediterránea se desarrollan muy bien.

maceta de portulacas La portulaca o flor de seda requiere mantenimiento básico, así que la pueden cuidar manos inexpertas. Imagen: Freepik.

El riego es clave para el mantenimiento de esta planta de verano. Como es una suculenta almacena agua en sus hojas carnosas, por lo que se adapta a lugares secos. No demanda riegos demasiado frecuentes y, en caso de duda, es mejor regar de menos que de más, ya que sus raíces son sensibles al exceso de humedad.

Con sus flores coloridas y su facilidad de cuidado, las portulacas se posicionan como una alternativa perfecta para dar vida a balcones, terrazas o jardines.