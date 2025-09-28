Inicio Sociedad planta
Ni petunias ni jazmines: la planta que florece todo el verano y destaca por su inmensa belleza

Esta planta es poco conocida, tiene una floración espectacular y es muy fácil de mantener en el jardín

Paula García
Esta encantadora planta llena de vida y color el jardín. Imagen: Pexels.

Un jardín lleno de plantas y flores siempre transmite frescura y alegría al hogar. No importa si se trata de un espacio amplio o de un pequeño rincón en casa, con un poco de dedicación, la jardinería se convierte en una actividad relajante que permite rodearse de naturaleza y belleza.

A la hora de elegir flores, lo ideal es buscar aquellas que además de ser vistosas resulten fáciles de cuidar. Esto permite disfrutar de un espacio verde y colorido sin que el cuidado se vuelva una tarea complicada. A continuación, exploramos una planta que se adapta a diversas condiciones, crece rápido y sorprende por la intensidad de colores de sus flores.

Las portulacas o flor de seda son plantas suculentas ornamentales originarias de América del Sur y Asia. Se caracterizan por sus tallos carnosos, hojas pequeñas y flores llamativas que pueden encontrarse en tonos como rosa, fucsia, amarillo, naranja, rojo o blanco.

La Portulaca grandiflora o flor de seda es una excelente opción para cultivar en el jardín. Imagen: Freepik.

Una de sus principales virtudes es que florecen durante gran parte del año, creando alfombras de color que embellecen cualquier espacio exterior. De hecho, en condiciones óptimas florecen desde la finales de la primavera hasta el otoño.

Cuidados básicos para cultivar la planta

Para tener un floreciente jardín de portulacas tienes que seguir la guía de consejos de los expertos de Hogarmania. Aunque esta planta no requiere demasiada atención, es mejor seguir las recomendaciones al pie de la letra.

Las Portulacas grandifloras requieren lugares soleados, ya que la luz directa potencia su floración. Agradecen los climas cálidos, de ahí que en la zona mediterránea se desarrollan muy bien.

La portulaca o flor de seda requiere mantenimiento básico, así que la pueden cuidar manos inexpertas. Imagen: Freepik.

El riego es clave para el mantenimiento de esta planta de verano. Como es una suculenta almacena agua en sus hojas carnosas, por lo que se adapta a lugares secos. No demanda riegos demasiado frecuentes y, en caso de duda, es mejor regar de menos que de más, ya que sus raíces son sensibles al exceso de humedad.

Con sus flores coloridas y su facilidad de cuidado, las portulacas se posicionan como una alternativa perfecta para dar vida a balcones, terrazas o jardines.

