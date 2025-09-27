Por qué el cacao es la planta sanadora perfecta contra el cansancio, la mala memoria y el estrés

planta de cacao (1) El cacao es una de las plantas sanadoras con más beneficios para cuidar tu salud.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como la planta de cacao puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, el cacao tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión. Sus principios activos le confieren propiedades depurativas, energizantes y digestivas, lo que lo convierte en una planta de uso frecuente en tratamientos naturales. En este sentido, su consumo controlado tiene una serie de usos medicinales comprobados en la medicina tradicional. Las flores y semillas de cacao son las más valoradas, por eso sus beneficios abarcan:

Ayuda a aumentar la energía: combate el cansancio gracias a la cafeína y la teobromina.

Es de gran apoyo nutricional: el cacao es recomendado en casos de delgadez extrema y anemia, por su aporte mineral.

Cuida el corazón y circulación: útil en enfermedades cardíacas, ya que fortalece el sistema cardiovascular.

Tiene un gran aporte en la salud digestiva y renal: el cacao, además, alivia problemas intestinales y renales.

Mejora de la memoria y concentración: sus antioxidantes y estimulantes favorecen la actividad cerebral.

Tiene efecto antiestrés: el cacao ayuda a reducir la tensión emocional y a mejorar el estado de ánimo.

Uso externo en la piel: aplicado en pomadas o preparados, previene arrugas y estrías, gracias a sus grasas naturales.

planta de cacao (2) Integrar el cacao en una dieta balanceada puede convertirse en un hábito saludable y ancestral.

El consumo de flores y semillas de cacao no presenta toxicidad. Sin embargo, puede generar hábito debido a sus efectos estimulantes. Por eso, se recomienda un consumo moderado.

Uso tradicional y dosis recomendada

En la medicina tradicional, el cacao en polvo ha sido usado como pomada y también como suplemento alimenticio. La recomendación más frecuente es consumir 56 gramos de polvo de cacao, dos a tres veces por semana, para aprovechar sus beneficios sin excesos.