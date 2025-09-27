Se jubiló Cira, la perra Pointer que ayudó a resolver más de 150 rastreos policiales

La impecable trayectoria de la perra Cira

Cira perra policía 2 Cira, la perra que se jubila de la División de Canes de la Policía de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

Cira se incorporó a la Policía de Mendoza en julio de 2013 y rápidamente destacó por su excepcional olfato. Su desempeño fue decisivo en el esclarecimiento de un homicidio en San Martín, en la recuperación de bienes robados y en la lucha contra el abigeato, donde se convirtió en una de las perras más valiosas de la unidad.

A lo largo de los años, completó más de 150 rastreos exitosos, dejando una marca imborrable en la policía y en la comunidad.

Cira perra policía 3 Cira, la incansable perra rastreadora de la División de Canes, se jubila con honores. Gobierno de Mendoza

Problemas de salud que marcaron su retiro

Con el paso del tiempo, Cira enfrentó problemas de salud propios de la edad, como tumores mamarios que requirieron cirugía. “Lo afrontamos, la operamos y, gracias a Dios, salió bien. Aquí la tenemos con nosotros”, recordó Morales.

Ahora, en su jubilación, la reemplaza Fito, un can que ya muestra buenos resultados en entrenamiento. Junto a él, otros ovejeros alemanes de la división —Polo, Parker y Puma— también se preparan para dejar el servicio en los próximos meses.

El trabajo de la Delegación de Canes

La Delegación de Canes Zona Este, con sede en Alto Verde, San Martín, tiene jurisdicción desde el río Mendoza hasta Desaguadero. En los últimos años, la unidad se modernizó con la incorporación de una camioneta para zonas rurales y el apoyo de drones de la Unidad VANT, además de la coordinación con fiscales y Policía Rural.

El área también fue equipada con nuevas radios con sigla propia en la frecuencia policial y equipos biométricos que optimizan la tarea. Morales resaltó la importancia de estas herramientas: “Poder devolverle a las víctimas los objetos sustraídos es algo fundamental”.