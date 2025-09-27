Inicio Sociedad perra
Policía de Mendoza

Se jubiló Cira, la perra Pointer que ayudó a resolver más de 150 rastreos policiales

La perra nació en el 2012 y en el 2013 ingresó a la Policía. En la división de canes evaluaron edad y estado de salud y decidieron que se retire a descansar

Paola Alé
Por Paola Alé
Esta es Cira

Esta es Cira, la perra pointer que ayudó en 150 rastreos y ahora se jubila de la Policía de Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza. 

El sentimiento es muy común: un día nos damos cuenta que ya "lo dimos todo" y es el momento de retirarnos. A humanos y perros por igual, nos llega el momento de la jubilación. Esto es justamente lo que le ocurrió a Cira, una perra Pointer que forma parte del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza, con 13 años y 12 de servicio en la Policía, le llegó la hora de descansar.

Así lo dispusieron sus entrenadores, porque la edad y varios problemas de salud, que ha tenido en el último tiempo, le pesan a Cira. Pero, en rigor a la verdad, la perra "se retira campeona": durante su carrera, participó en más de 150 rastreos, aportó en casos resonantes y fue reconocida por su nobleza y fidelidad. Es decir, honores no le faltan.

El oficial principal Cristian Morales, jefe de la delegación, la despidió con cariño: “Fue un animal muy noble, no solo con nosotros sino también con la comunidad. Siempre fue una gran compañera”.

La impecable trayectoria de la perra Cira

Cira perra policía 2
Cira, la perra que se jubila de la División de Canes de la Policía de Mendoza.

Cira, la perra que se jubila de la División de Canes de la Policía de Mendoza.

Cira se incorporó a la Policía de Mendoza en julio de 2013 y rápidamente destacó por su excepcional olfato. Su desempeño fue decisivo en el esclarecimiento de un homicidio en San Martín, en la recuperación de bienes robados y en la lucha contra el abigeato, donde se convirtió en una de las perras más valiosas de la unidad.

A lo largo de los años, completó más de 150 rastreos exitosos, dejando una marca imborrable en la policía y en la comunidad.

Cira perra policía 3
Cira, la incansable perra rastreadora de la División de Canes, se jubila con honores.

Cira, la incansable perra rastreadora de la División de Canes, se jubila con honores.

Problemas de salud que marcaron su retiro

Con el paso del tiempo, Cira enfrentó problemas de salud propios de la edad, como tumores mamarios que requirieron cirugía. “Lo afrontamos, la operamos y, gracias a Dios, salió bien. Aquí la tenemos con nosotros”, recordó Morales.

Ahora, en su jubilación, la reemplaza Fito, un can que ya muestra buenos resultados en entrenamiento. Junto a él, otros ovejeros alemanes de la división —Polo, Parker y Puma— también se preparan para dejar el servicio en los próximos meses.

El trabajo de la Delegación de Canes

La Delegación de Canes Zona Este, con sede en Alto Verde, San Martín, tiene jurisdicción desde el río Mendoza hasta Desaguadero. En los últimos años, la unidad se modernizó con la incorporación de una camioneta para zonas rurales y el apoyo de drones de la Unidad VANT, además de la coordinación con fiscales y Policía Rural.

El área también fue equipada con nuevas radios con sigla propia en la frecuencia policial y equipos biométricos que optimizan la tarea. Morales resaltó la importancia de estas herramientas: “Poder devolverle a las víctimas los objetos sustraídos es algo fundamental”.

