Un arrepentido en la causa contra Walter Bento pidió ser condenado pero a una pena que lo deje libre

Marcos Calderón.jpg Marcos Calderón, uno de los arrepentidos en la causa contra Walter Bento.

En los alegatos de este viernes, sus abogados pidieron básicamente que sea condenado por el cohecho pero que reciba los beneficios de la Ley del Arrepentido -bajar la pena a una tentativa- ya que todos los datos que aportó en su declaración fueron verificados con pruebas a lo largo de la investigación.

"Dio datos preciso, actuó con voluntariedad, tuvo asesoramiento de esta defensa. La colaboración de Marcos Calderón fue un ejemplo paradigmático que se sostiene por la prueba documental y testimonial, contribuyendo de manera decisiva en esta causa", consideraron durante la jornada del juicio los abogados del hombre que, ahora, se dedica a ser chofer de Uber.

Otro acusado importante pidió la absolución

En tanto que el jueves pasado fue el turno de la defensa de Daniel Martínez Pinto, un empresario contrabandista que también está acusado de haber pagado una coima para que el ex juez Walter Bento le otorgue la prisión domiciliaria. Sus letrados contraatacaron que el beneficio fue otorgado en forma correcta ya que tiene un hijo de menor de edad, su madre tenía que ser sometida a una compleja operación de espalda y además tenía a su propia madre con una enfermedad grave.

Daniel Martínez Pinto.jpg Daniel Martínez Pinto obtuvo la prisión domiciliaria dictada por Walter Bento.

Sobre las pruebas del expediente, se refirieron a las conversaciones que mantuvo con Diego Aliaga donde hablaban de importantes sumas de dinero, presuntamente coimas, según la Fiscalía. "La línea completa de la relación de Diego Aliaga con Daniel Martínez Pinto obedece a préstamos de dinero", analizaron.

El megajuicio contra Walter Bento y los otros procesados continuará el próximo 8 de octubre, con la continuidad de los alegatos de otros abogados defensores.