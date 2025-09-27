Inicio Judiciales Walter Bento
Megajuicio

Un arrepentido en la causa contra Walter Bento pidió ser condenado pero a una pena que lo deje libre

Los abogados defensores sostuvieron que se probó todo lo que dijo el hombre sobre el pago de una coima de U$S80.000 para Walter Bento

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
El juicio contra Walter Bento se encuentra en la etapa final de alegatos.

El juicio contra Walter Bento se encuentra en la etapa final de alegatos.

Axel Lloret/Diario UNO

Desde hace 2 semanas, cuando comenzaron los alegatos de las defensas en el megajuicio contra Walter Bento, los distintos abogados han solicitado la absolución de sus clientes vinculados al cobro y pago de coimas en Mendoza. Sin embargo, este viernes se rompió la racha. Los representantes de uno de los tres arrepentidos en la megacausa ratificaron que pagó un soborno de U$S80.000 pero pidieron una condena que lo deje libre.

Este viernes tomaron la palabra los abogados Ariel Benavídez y Marcelo López, representantes de Marcos Adrián Calderón. Este hombre estuvo vinculado a una banda que evadió casi $180 millones a AFIP entre 2015 y 2017 a través de facturas apócrifas. Con esa investigación como contexto, se acogió a la Ley del Arrepentido y confirmó que pagó una coima con 2 vehículos de alta gama para quedar desvinculado del caso.

En detalles, dijo haber entregado 2 vehículos marca BMW que le pidieron Luciano Ortego -un abogado que formaría parte de la banda de Walter Bento- y Diego Aliaga -el hombre asesinado en 2020 que era la presunta mano derecha del entonces juez federal-.

Marcos Calderón.jpg
Marcos Calderón, uno de los arrepentidos en la causa contra Walter Bento.

Marcos Calderón, uno de los arrepentidos en la causa contra Walter Bento.

En los alegatos de este viernes, sus abogados pidieron básicamente que sea condenado por el cohecho pero que reciba los beneficios de la Ley del Arrepentido -bajar la pena a una tentativa- ya que todos los datos que aportó en su declaración fueron verificados con pruebas a lo largo de la investigación.

"Dio datos preciso, actuó con voluntariedad, tuvo asesoramiento de esta defensa. La colaboración de Marcos Calderón fue un ejemplo paradigmático que se sostiene por la prueba documental y testimonial, contribuyendo de manera decisiva en esta causa", consideraron durante la jornada del juicio los abogados del hombre que, ahora, se dedica a ser chofer de Uber.

Otro acusado importante pidió la absolución

En tanto que el jueves pasado fue el turno de la defensa de Daniel Martínez Pinto, un empresario contrabandista que también está acusado de haber pagado una coima para que el ex juez Walter Bento le otorgue la prisión domiciliaria. Sus letrados contraatacaron que el beneficio fue otorgado en forma correcta ya que tiene un hijo de menor de edad, su madre tenía que ser sometida a una compleja operación de espalda y además tenía a su propia madre con una enfermedad grave.

Daniel Martínez Pinto.jpg
Daniel Martínez Pinto obtuvo la prisión domiciliaria dictada por Walter Bento.

Daniel Martínez Pinto obtuvo la prisión domiciliaria dictada por Walter Bento.

Sobre las pruebas del expediente, se refirieron a las conversaciones que mantuvo con Diego Aliaga donde hablaban de importantes sumas de dinero, presuntamente coimas, según la Fiscalía. "La línea completa de la relación de Diego Aliaga con Daniel Martínez Pinto obedece a préstamos de dinero", analizaron.

El megajuicio contra Walter Bento y los otros procesados continuará el próximo 8 de octubre, con la continuidad de los alegatos de otros abogados defensores.

Temas relacionados:

Te puede interesar