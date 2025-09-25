Inicio Judiciales prostitución
Doce años de cárcel para una proxeneta: obligó a prostituirse a su hija y a una menor que escapó de un hogar

La mujer de 38 años admitió haber promocionado la prostitución de las dos menores de edad y fue condenada en un juicio abreviado

Sebastián Salas
La mujer condenada por prostituir a su hija y otra menor de edad.

Desde fines del año pasado que se abrió una de las investigaciones más sensibles al menos en el Este provincial. Menores de edad en extrema situación de vulnerabilidad, drogas de por medio, prostitución y abusos sexuales. Ahora, la principal apuntada en la pesquisa fue condenada por entregar a su hija y a otra menor de edad para que fueran vejadas a cambio de sumas de dinero.

La proxeneta de 38 años -se omite su identidad para resguardar la de su hija- fue condenada este jueves en un juicio abreviado. La mujer admitió que entregó sexualmente a su hija de 16 años y a otra menor de 13 años -que había escapado de un hogar del Estado- a cambio de sumas de dinero.

La mujer pactó una pena con el fiscal que investiga el caso, Federico Bergamín, y la jueza Marina Cuatrini la condenó a 12 años de cárcel por los delitos de promoción de la prostitución agravado y abuso sexual con acceso carnal.

Mariana Flores

Prostitución de menores en Rivadavia

La investigación reconstruyó que la proxeneta en cuestión vivía en un domicilio ubicado en Costa Canal, Rivadavia. De todos sus hijos, había una adolescente de 16 años que estaba alojada en el hogar de la exDinaf Corazones Abiertos, ubicado en San Martín. Su madre la obligó a que escape de esa institución estatal con alguna otra menor internada y se dirigan a su domicilio.

Así fue que en los últimos días de 2024 la adolescente huyó junto a otra chica de 13 años. Ambas se radicaron en el domicilio de la mujer y al poco tiempo estaba sumergidas en un mundo de consumo de drogas y prostitución.

La pesquisa en Rivadavia detectó que la mujer llevó a su hija y a la otra chica hasta la casa de un hombre, quien las abusó sexualmente en reiteradas ocasiones a cambio de sumas de dinero. Incluso este sujeto está detenido y debe enfrentar un juicio por los vejámenes a las menores de edad.

Al expediente le resta resolver también la situación de un hijo de la condenada, novio de la víctima de 13 años, quien estaba detenido e imputado por promoción a la prostitución. Sin embargo, las pruebas en el expediente fueron mutando y hace unos meses recuperó su libertad. De no mediar sorpresas, será detenido, según adelantaron fuentes judiciales.

