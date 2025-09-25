Tras 7 años, la Justicia sobreseyó a 24 imputados por fraude en 1 de los 4 expedientes penales que involucran a dirigentes y militantes de la organización social Tupac Amaru por la construcción de viviendas sociales en Lavalle.
La Justicia sobreseyó a 24 dirigentes de la Tupac Amaru pero investiga otros delitos penales
Vencieron los plazos procesales y 24 dirigentes de la Tupac Amaru imputados por fraude fueron sobreseídos. Siguen 3 causas por estafas, asociación ilícita y lavado de activos por la construcción de casas en Lavalle