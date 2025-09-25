La Justicia sobreseyó a 24 dirigentes de la Tupac Amaru pero investiga otros delitos penales

tupac amaru.jpg Las viviendas sociales de la organización social Tupac Amaru en Lavalle, construidas con fondos nacionales durante el kirchnerismo.

La pandemia de coronavirus, el Jury de Enjuiciamiento a la primera fiscal del caso -Gabriela Chaves- y la posterior licencia por enfermedad de la magistrada tras haber zafado del Jury son algunas de las causales que determinaron la caída del expediente penal colectivo por el delito de fraude.

Más allá de esta definición, en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos avanza la tramitación de otras 3 causas penales por el escándalo de la Tupac Amaru.

Tupac Amaru: las 3 causas pendientes

Estos son los 3 expedientes penales que se tramitan en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y que tienen como imputados a dirigentes y militantes de la organización Tupac Amaru de Lavalle.

1) Asociación ilícita: es considerado el más grave desde lo penal pero también el más complejo de investigar, especialmente al determinar los roles de cada uno de los protagonistas.

2) Lavado de activos.

3) Estafas individuales: se trata de 50 casos sobre los que se ha dispuesto la citación a juicio de los implicados.