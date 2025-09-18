El colectivo que causó el accidente de Cuesta de los Terneros El colectivo que causó el accidente de Cuesta de los Terneros

El sorpresivo fallo judicial por el accidente en Cuesta de los Terneros

Durante la etapa de investigación y de elevación a juicio del expediente, la defensa de los sospechosos argumentó que no eran responsables penales del trágico accidente ya que, básicamente, no conducían el micro. Sin embargo, estos planteos fueron rechazados en las dos instancias previas al debate y por estos días debía comenzar el juicio ante un jurado popular que iba a resolver la suerte de Marcia Villagra y Jorge Pinelli. Arriesgaban una pena de 8 a 50 años de cárcel.

El juez Rodolfo Luque fue designado para liderar el juicio por jurado. Pero, en un fallo que no tiene antecedentes en la provincia, decidió dictar el sobreseimiento de los sospechosos. Lo hizo de oficio, ya que en esta etapa no había ni siquiera un pedido de los abogados defensores, quienes ya estaban preparados para el debate oral y público.

El juez consideró que los hechos "no encuadran en una figura penal", ya que solamente deberían ser imputados al conductor del colectivo, que murió en el accidente, ya que se determinó que manejaba una alta velocidad -de entre 80 y 87 kilómetros por hora- en un lugar sinuoso como lo es Cuesta de los Terneros. En ese sentido, Marcia Villagra estaba en Buenos Aires y Jorge Pinelli no estaba al mando del volante por lo que no controlaban el vehículo.

"No afirmamos que no pueda haber responsabilidad alguna, pero estimo que la misma hay que hallarla en otras áreas del derecho, como es la responsabilidad civil en todo caso", afirmó el juez. También criticó a la Fiscalía ya que si el conductor del accidente sobrevivía, no se hubiera imputado a su pareja y su padre: "Este tipo de imputaciones no hace otra cosa que generar falsas expectativas no solo a las víctimas de esta tremenda tragedia ocurrida ya hace más de ocho años, sino también a la sociedad".

La postura de la Fiscalía sobre el accidente

Desde la Unidad Fiscal de San Rafael se mostraron sorprendidos por el fallo y adelantaron que presentarán un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia lo revise. Es decir, insistirán en que se debe realizar el juicio oral y público por el accidente en Cuesta de los Terneros.

La postura acusatoria es que Marcia Villagra y Jorge Pinelli sabían sobre el estado de deterioro del colectivo e igual lo utilizaron para el servicio turístico. Es decir, tenían una posición de garante frente a las víctimas del accidente en San Rafael.

En las pericias mecánicas quedó probado que el colectivo tenía graves problemas en sus frenos, lo que terminó causando el accidente fatal. Además, desde la empresa de viajes de turismo Hispamérica S.A., la que fue contratada por el grupo de baile de la escuela Soul Dance para viajar desde la localidad bonaerense de Grand Bourg hasta Las Leñas, se falsificó la documentación de habilitación del vehículo.

Es que el colectivo que causó el accidente era de 2003 y por su antigüedad nunca podría haber estado autorizado para circular por las rutas argentinas. Por esta falsificación de documentos y adulteración de los controles, Marcia Villagra y otras 4 personas fueron condenadas en un juicio que se realizó en junio pasado en Buenos Aires. Para ella, tres años de prisión en suspenso.