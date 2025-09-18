El abogado de los rugbiers franceses se convirtió en fiscal de instrucción de la zona Este

En 2024 fue uno de los abogados mendocinos que colaboraron con el estudio porteño de Rafael Cúneo Libarona en la defensa técnica de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jégou.

Rugbiers Franceses - Oscar Jegou y Hugo Auradou Pablo Germán Hnatow, designado fiscal por el Senado este martes, cuando en 2024 asistió a los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jégou. Nicolas Ríos

El caso de los rugbiers franceses presos y sobreseídos en Mendoza

Los deportistas de la Selección Francesa de Rugby habían sido denunciados en Mendoza en julio de ese año por una mendocina que los acusó de haber sido víctima de abuso sexual en un hotel de Ciudad.

Los rugbiers franceses estuvieron presos, les fijaron la prisión preventiva y el arresto domiciliario con tobillera hasta que en agosto volvieron a su país y en diciembre de ese año fueron sobreseídos.

Las gestiones del abogado Pablo Germán Hnatow fueron importantísimas ante la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales en lo jurídico y también en lo referido al alojamiento, la contención y la estadía de los rugbiers franceses en Mendoza.

Clave para que esa relación funcionara es que Pablo Germán Hnatow hablá francés a la perfección ya que durante su niñez vivió con su familia en el exterior.

Abogado Rugbiers Franceses Pablo Germán Hnatow cuando defendió a los rugbiers franceses finalmente sobreseídos. Nicolas Ríos

De abogado defensor de los rugbiers franceses a Fiscal

La figura de Pablo Germán Hnatow cobró notoriedad pública cuando los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou enfrentaban el proceso judicial por abuso sexual y de inmediato se supo que había sido parte del Ministerio Público Fiscal en la zona Este, pero que había dejado la función pública para ejercer la abogacía en forma privada ya que no lograba ser nombrado de manera efectiva.

Sin embargo, más allá de que el empleo privado es altamente rentable en comparación con la función pública, Hnatow decidió regresar, postuló para ser fiscal en la zona Este y logró el acuerdo del Senado tras haber sido propuesto por el gobernador Alfredo Cornejo.

Su entorno asegura que vuelve al Ministerio Público Fiscal movilizado por la vocación de servicio dejando al margen el crecimiento profesional y económico que la actividad privada garantiza.

La noticia del aval legislativo se conoció este martes al cierre de una sesión secreta donde se aprobaron los pliegos de Pablo Germán Hnatow y de otros 3 fiscales para la provincia.