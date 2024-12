Caso de los rugbiers franceses: Cúneo Libarona confirmó la posibilidad de demandar a la denunciante

Rafael Cúneo Libarona El abogado defensor de Jegou y Auradou aseguró que los jugadores están contentos por la decisión, aunque admitió que sus carreras se vieron afectadas por estar envueltos en esta causa judicial.

La decisión de la jueza con respecto al testimonio de la denunciante

La jueza Eleonora Arenas decidió este martes desvincular definitivamente a Jégou y Auradou en la causa que eran investigados por supuestamente violar a una mujer mendocina en el hotel Diplomatic el 6 de julio pasado. El argumento que utilizó fue que el hecho denunciado no encuadra en ninguna figura penal, ya que determinó que hubo consentimiento en la relación sexual, y por ende no puede hablarse de un abuso sexual.

Las contradicciones que señaló Cuneo Libarona

Para el abogado defensor, hay tres momentos de la investigación que debilitaron el testimonio de Soledad Lorente. En primer lugar, señaló que "Lorente dijo que gritó durante tres horas y nadie la escuchó, yo fui personalmente al hotel, a la habitación 603, y las paredes son muy finitas, es imposible que alguien grite durante tres horas y que nadie lo escuche".

"Segundo, citamos a los testigos que estaban durmiendo en ese momento y no escucharon nada", continuó.

"Tercero, cuando ella dijo en su primera declaración, que al escuchar la puerta que venía una segunda persona, le dio miedo, ¿y por qué le dio miedo? Si antes había dicho que se sentía aliviada porque la venían a ayudar", relató.

Por último señaló que, también en la primera declaración, Lorente advirtió que "Hugo Auradou se había quedado dormido, y se dio cuenta que se había quedado dormido porque le había orinado la espalda. Sin embargo en la segunda declaración dijo, me agarró, me zamarreó y me orinó, como un acto vejatorio".

La abogada querellante apuntó contra la Justicia y excusó la decisión: "No quisieron trabajar"

La abogada Natacha Romano, que representó a la mendocina, comentó que apelará contra la decisión de la jueza, avalada por el Ministerio Público Fiscal, y calificó la resolución como "nefasta, incompleta e infundada".

Natacha Romano, abogada - Caso Rugbiers franceses (2).jpeg La abogada Natacha Romano adelantó que apelará la decisión de la jueza Eleonora Arenas. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

"Es incompleta porque pareciera que estamos en una causa con un solo imputado, debemos dejar en claro que son dos imputados, la jueza no se refiere al segundo imputado, es vergonzoso que no lo hagan, lo mismo pensamos de las 15 lesiones, hay una suerte de subestimación, que son lesiones leves", continuó a la salida de la audiencia.

Con respecto al MPF, lanzó que "no quisieron seguir investigando. El fiscal Darío Nora, tenia pruebas para seguir investigando, la jueza Arenas también, jamás hicieron inspección ocular, tampoco llamaron a la hematóloga, no quisieron trabajar".

La pericia que comenzó a dilucidar que la denunciante tenía un relato poco creíble

Los peritos que trabajaron en dos entrevistas psicológicas a Soledad determinaron que no sufre de estrés post traumático, exagera su relato y acomoda los hechos a su conveniencia. La mujer de 39 años acusó a Oscar Jégou y Hugo Auradou de haberla violado en el hotel Diplomatic de Ciudad.

El comité de expertos estuvo conformado por peritos oficiales del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales del Ministerio Público Fiscal (MPF), el psicólogo de la defensa, Carlos Guillermo Messina, y Leandro Silvestre del Equipo Profesional Interdisciplinario del MPF.

María Soledad, la denunciante de los rugbiers franceses La denunciante Soledad Lorente. Nicolas Ríos

Los profesionales advirtieron que el relato de los hechos que la mujer habría vivido la noche del 7 de julio, se torna "incoherente y poco sustentable" y que los detalles que ingresan en su narración son "inverosímiles y no confiables".

Además, aseguraron que el relato "no reúne criterios de credibilidad ni validez" y que la mujer "no presenta manifestaciones clínicas con trastorno por estrés post traumático causado por el hecho que denuncia".

Los peritos encontraron un fin ganancial en el relato

De acuerdo al documento compuesto por 8 páginas al que tuvo acceso Diario UNO, la narración de los hechos de la mujer sufre una "manipulación que tiene como finalidad reforzar el rol de cada uno de los participantes en los hechos, asumiendo ella un lugar pasivo frente al avance de los agresores que eran, en su versión, los responsables del sometimiento, la violencia y los abusos".

"Lo ganancial en este caso, es quedar desvinculada de cualquier responsabilidad que la involucre en lo acontecido, exaltando una imagen de mujer humillada, maltratada y sometida, y negando su participación en los hechos de contenido sexual que pretende denunciar", expusieron.

Además, el informe aseguró que "lo arriba mencionado, no queda sujeto a condiciones interpretativas, sino lisa y llanamente a la intencionalidad de acomodar su relato y ocultar información con el objetivo de ubicarse en el lugar de víctima de un ataque sexual".

Los rugbiers franceses denunciados por abuso sexual

Oscar Jégou y Hugo Auradou fueron jugadores titulares en el encuentro que disputó la Selección de Francia ante Los Pumas el 6 de julio pasado en el estadio Malvinas Argentinas. Horas después,parte de plantel francés se dirigió en la noche hasta el boliche Wabi.

La reconstrucción del caso apunta a que en ese establecimiento Auradou conoció a una mujer mendocina de 39 añoscon la que compartieron algunos tragos y ya en la madrugada del domingo se dirigieron hasta el hotel Diplomatic, ubicado en calle Belgrano, de Ciudad. Cerca de las 8, la denunciante se fue del lugar y horas después denunció que había sido abusada sexualmente.

Con estas primeras medidas y teniendo en cuenta que los sospechosos estaban a punto de viajar hacia Uruguay para su próximo partido, las autoridades judiciales ordenaron la detención que se concretó en la tarde del lunes siguiente ya en Buenos Aires.

Estuvieron casi una semana alojados en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) de Mendoza, hasta que les otorgaron el arresto domiciliario que pasaron a cumplir en una casa que su familia alquiló en la Quinta Sección de Ciudad. Semanas después, obtuvieron la libertad y la salida del país ante la falta de pruebas.