Conmoción en Rosario: Marco Ruben sufrió un accidente en el agua y su esposa está internada

Marco Ruben sufrió un accidente en lancha y su esposa tuvo que ser operada

Aunque las causas exactas del hecho aún están bajo investigación pericial para determinar si se debió a un desperfecto técnico o a las condiciones del río, los testigos en la zona de Rosario describieron el hecho con la palabra tensión.

La peor parte del accidente la sufrió Giselle, la mujer del futbolista. Tras el choque de la lancha, fue trasladada de inmediato a un sanatorio privado del macrocentro de Rosario con cuadros de traumatismos.

Debido a la gravedad de las lesiones detectadas en los estudios preliminares, el equipo médico decidió realizar una intervención quirúrgica de urgencia durante la madrugada.

marco ruben Marco Ruben terminó rescatando a su hija y esposa.

Fuentes cercanas a Marco Ruben confirmaron que la operación fue exitosa, y actualmente la paciente se encuentra internada en la sala de cuidados intermedios.

Marco Ruben y un rescate exitoso

Fue el propio Ruben quien rescató del agua a su hija y a su esposa, y logró llevarlas nuevamente hasta tierra firme. El futbolista y su hija resultaron ilesos. En el muelle estaba el otro hijo de la pareja, que no había llegado a subir a la embarcación.

Desde Rosario Central apoyaron la situación del jugador, que todavía debe ponerse a punto físicamente para ser tenido en cuenta por Jorge Almirón.