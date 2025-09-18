Un continente se está partiendo en dos dando origen a un nuevo océano: se ve desde el espacio

Desde el espacio se observa el nacimiento de un nuevo océano y como un continente se está partiendo en dos

En 2005, un evento significativo ocurrió en el oeste de Etiopía, donde una grieta de 60 kilómetros se abrió repentinamente, desplazando el terreno dos metros en cuestión de minutos. Este evento sorprendió a la comunidad científica y aceleró el estudio de la actividad tectónica en la región de África.

Aunque este proceso es extremadamente lento, con las placas separándose a una velocidad de hasta 2,5 centímetros por año, los científicos prevén que, en un futuro distante, el océano Índico podría inundar la región, creando un nuevo cuerpo de agua en el centro del continente africano.

Este fenómeno no solo es de interés geológico, sino que también tiene implicaciones para la geografía, el clima y la biodiversidad de la región. Además, ofrece una oportunidad única para estudiar la formación de océanos y la dinámica de las placas tectónicas en tiempo real.

Aunque este proceso llevará millones de años en completarse, la observación de la grieta y su expansión continua proporciona valiosa información sobre la evolución geológica del planeta Tierra.

¿Cuáles son las consecuencias del sexto océano en el planeta Tierra?