margaritas plantas Las margaritas son plantas de fácil mantenimiento. Imagen: Pexels.

Según Guía Verde, esta especie tiene tallos frondosos que produce abundantes flores con pétalos blancos, amarillos, rosas, rojos, salmón, o fucsia, generalmente con un centro contrastante. No solo se usan para embellecer el jardín o el interior del hogar, sino también para armar ramos de flores frescas o secas para decorar.

Las margaritas arbustivas generalmente florecen desde la primavera hasta el otoño o incluso todo el año en climas cálidos. Sin embargo, su floración depende exclusivamente del buen cuidado, por eso te dejamos los puntos a los que debes poner atención.

Cómo cuidar estas flores

Este tipo de margarita tiene que ser cultivada en una zona soleada del jardín, y con sustrato húmedo. Requiere un riego moderado o abundante dependiendo de la época del año, pero siempre evitando encharcamientos para que no se pudran las raíces.

La margarita arbustiva necesita cuidados adicionales como, por ejemplo, ponerle abono de forma periódica, aunque nunca en verano. De hecho, puedes preparar tu propia mezcla de fertilizante mezclando partes iguales de turba, humus de lombriz, musgo esfagno y corteza.

margaritva arbustiva Si quieres decorar un rincón del jardín, estas flores son perfectas. Imagen: Pexels.

A su vez, hay que podar más a menudo porque puede extenderse como un arbusto invadiendo el espacio de otras plantas del jardín. Al momento de podar es importante que las margaritas no se marchiten. Hay que desmalezar cuando el cepellón está seco, además de quitar las flores y hojas secas.