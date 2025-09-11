Cómo cultivar una planta de caléndulas en septiembre para que llene de flores tu jardín

Si quieres tener un jardín lleno de flores para el verano, puedes cultivar unas caléndulas en septiembre. Son las típicas plantas para decorar una terraza o balcón, y son nativas del Mediterráneo, aunque se han extendido a distintas partes del mundo, incluyendo Argentina.

La caléndula es popular por su bonita forma y su llamativo color. Posee flores en tonalidades naranjas o amarillas, y florece desde finales de la primavera y verano hasta finales del otoño.