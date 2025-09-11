Cómo cultivar una planta de caléndulas en septiembre para que llene de flores tu jardín

flores de calendula
La caléndula o botón de oro es una planta de la familia de las asteráceas. Imagen: Pexels.
Pero no es solo la belleza lo que hace que haya conquistado muchos jardines. La caléndula cuenta con beneficios medicinales, tiene propiedades para combatir las quemaduras, y ayuda a cicatrizar o tratar la dermatitis. Antes de utilizar esta planta con fines medicinales es mejor consultar con un profesional de la salud.
Cultiva una planta de caléndula en casa
Si quieres cultivar esta planta en el jardín, toma nota de los puntos clave de cuidado según los expertos de Picture This:
- Puedes optar por semillas o plántulas. Aunque es una de las plantas más fáciles de sembrar, si compras una plántula en el vivero y la trasplantas al jardín, disfrutarás de sus beneficios mucho más rápido.
- La caléndula prospera mejor bajo condiciones de pleno sol, así que requiere al menos seis horas de luz solar directa al día para optimizar su crecimiento, salud y capacidad de floración. Tiene tolerancia a las zonas de semisombra.
- Requiere un ciclo de riego semanal, alineado con los patrones de lluvia periódicos de la región
- Esta planta se adapta a diferentes suelos, pero lo ideal es un suelo profundo, fértil y rico en materia orgánica.
- Cuando la caléndula se encuentre establecida, se debe podar a principios o finales de la primavera para fomentar un crecimiento más frondoso.