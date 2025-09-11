Inicio Sociedad planta
Cómo cultivar una planta de caléndulas en septiembre para que llene de flores tu jardín

La caléndula es de rápido crecimiento y resulta bastante resistente. A continuación, te explicamos cómo sembrar esta planta para disfrutar sus flores en verano

Paula García
Llena de colores tu jardín con estas plantas. Imagen: Pexels.

Septiembre es un mes ideal para ponerse a trabajar en el jardín, porque llega la primavera. Durante esta temporada puedes cultivar diferentes plantas, pero las protagonistas de de este artículo son las caléndulas. Son fáciles de cuidar, por lo que las puede mantener un jardinero inexperto, y disfrutar su auténtica floración.

Si quieres tener un jardín lleno de flores para el verano, puedes cultivar unas caléndulas en septiembre. Son las típicas plantas para decorar una terraza o balcón, y son nativas del Mediterráneo, aunque se han extendido a distintas partes del mundo, incluyendo Argentina.

La caléndula es popular por su bonita forma y su llamativo color. Posee flores en tonalidades naranjas o amarillas, y florece desde finales de la primavera y verano hasta finales del otoño.

La caléndula o botón de oro es una planta de la familia de las asteráceas. Imagen: Pexels.

Pero no es solo la belleza lo que hace que haya conquistado muchos jardines. La caléndula cuenta con beneficios medicinales, tiene propiedades para combatir las quemaduras, y ayuda a cicatrizar o tratar la dermatitis. Antes de utilizar esta planta con fines medicinales es mejor consultar con un profesional de la salud.

Cultiva una planta de caléndula en casa

Si quieres cultivar esta planta en el jardín, toma nota de los puntos clave de cuidado según los expertos de Picture This:

  • Puedes optar por semillas o plántulas. Aunque es una de las plantas más fáciles de sembrar, si compras una plántula en el vivero y la trasplantas al jardín, disfrutarás de sus beneficios mucho más rápido.
  • La caléndula prospera mejor bajo condiciones de pleno sol, así que requiere al menos seis horas de luz solar directa al día para optimizar su crecimiento, salud y capacidad de floración. Tiene tolerancia a las zonas de semisombra.
  • Requiere un ciclo de riego semanal, alineado con los patrones de lluvia periódicos de la región
  • Esta planta se adapta a diferentes suelos, pero lo ideal es un suelo profundo, fértil y rico en materia orgánica.
  • Cuando la caléndula se encuentre establecida, se debe podar a principios o finales de la primavera para fomentar un crecimiento más frondoso.

