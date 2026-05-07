La mejor planta de flores coloridas para adornar el balcón o el jardín

lobelia No es necesario podar la lobelia, aunque puede ser beneficiosa para mantener la planta compacta y estimular su crecimiento.

Tiene hojas pequeñas, alargadas y de bordes lisos. Normalmente el folaje apenas se ve a causa de la gran profusión de flores. A continuación, te compartimos una guia de cuidados básica para cultivar esta encantadora planta.

Guía de cuidados de la planta

Los expertos de Verde es vida afirman que la Lobelia erinus prospera en una sombra ligera, ya que los rayos directos del sol pueden quemar sus flores y hojas. La humedad resulta beneficiosa, de hecho el exceso de sequedad puede convertirla en un blanco para la araña roja.

La planta prefiere los suelos fértiles, frescos y con buen drenaje, incluso arenosos, le da igual el pH. Si el suelo de tu hogar es arcilloso y tiende a retener agua, puedes mejorar el drenaje agregando material orgánico como compost o estiércol.

En lo que respecta al riego, debe ser siempre moderado cuando la planta está creciendo y algo más abundante en su etapa adulta. Un indicador para saber si no estás regando correctamente es que las flores se marchiten. En este caso, les falta agua. Un consejo para tener en cuenta es no regar directamente las flores, sino la base de la planta.

regar las plantas Uno o dos riegos por semana le sientan bien a la planta.

Por último, si aplicas un abono para plantas de flor durante el periodo productivo, la floración se prolongará. Es una especie única y encantadora para agregar a cualquier jardín.