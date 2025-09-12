Cómo cultivar una planta de girasol en septiembre para que sus flores llenen de alegría el hogar

llanura con girasoles Esta planta crece en una gran variedad de climas templados y cálidos. Imagen: Pexels.

La planta ideal para sembrar en septiembre

Los expertos de Picture This revelan que para cultivar girasoles, hay que plantar las semillas directamente al aire libre después de la última helada, en un suelo bien drenado y a pleno sol. Es importante colocar las semillas a una distancia de 15 cm entre sí. Cabe destacar que solo las variedades más pequeñas son aptas para cultivar en macetas.

En lo que respecta al riego, esta planta tiene un sistema de raíces profundo que le permite tolerar la sequía. Lo ideal es regar dos veces por semana, aunque durante la temporada de crecimiento hay que aumentar la frecuencia para hacer un riego más profundo.

girasol Lo que parece una sola flor es en realidad una inflorescencia compuesta por cientos de flores pequeñas. Imagen: Pexels.

Los girasoles prosperan con un fertilizante equilibrado y alto en fósforo que se debe aplicar mensualmente durante la temporada de crecimiento. Después de la aplicación hay que regar para mejorar la absorción de nutrientes. En otoño hay que dejar de utilizar abono, porque la planta entra en estado de reposo.

Por último, otro detalle para tener en cuenta sobre el cuidado de los girasoles es que a principio o finales de primavera se deben podar. Hay que eliminar tallos y flores muertas, así como también brotes laterales, para mejorar la circulación de aire, el acceso a la luz, y prevenir enfermedades.

Teniendo en cuenta esa guía de cuidados, puedes sembrar esta planta en casa, y disfrutar de sus encantadoras flores amarillas.