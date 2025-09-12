Cada cuánto regar la costilla de Adán en primavera

El riego de la monstera o costilla de Adán debe ser moderado, permitiendo que el sustrato se seque entre riegos, y evitando siempre los encharcamientos para prevenir la pudrición de raíces.

Al igual que en todos los ejemplares, la frecuencia de riego varía según la estación del año en la que estemos. Para saber cuándo regar, introduce un dedo o un palillo en la tierra; si está seca, es momento de regar, pero si sale húmeda, será mejor que esperes un poco más.

En primavera, riega tu costilla de Adán una o dos veces por semana, siempre y cuando la tierra esté seca al tacto, al menos hasta los primeros 2-3 centímetros.

Durante la primavera, la planta comienza a crecer activamente, pero el riego sigue dependiendo de la humedad y la temperatura de tu hogar.

riego, costilla de adan La costilla de Adán debe ser regada con moderación.

Además de la frecuencia, es mejor asegurar una maceta con agujeros y un sustrato que drene bien para evitar que el agua se acumule y pudra las raíces de la costilla de Adán.

Por qué esta planta ha vuelto a estar de moda

Uno de los motivos por el que esta planta ha vuelto a ser popular es su estética. Exótica, selvática, y con hojas grandes y perforadas, la costilla de Adán es ideal para lucir en un lugar visible de casa.

Además de su belleza, esta planta también ha vuelto a ser famosa por su capacidad de resistencia ante las adversidades. Se adapta a múltiples situaciones, y es muy fácil de mantener. Incluso, es ideal para aquellos que no tienen experiencia en jardinería.

Al tratarse de una planta trepadora, cuenta con raíces aéreas que le permiten sujetarse a troncos o tutores, algo que puede ser ventajoso en el ámbito de la decoración.

Pero más allá de la decoración y de su belleza, la costilla de Adán ofrece una serie de beneficios para la salud, teniendo un lugar en el ámbito de la medicina tradicional. Algunos de los tantos son los siguientes: