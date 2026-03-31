El doloroso instante en que la mamá del alumno asesinado se enteró de la muerte de su hijo

Ese silencio, en un horario donde la rutina escolar recién comenzaba, se volvió insoportable para Mirian Gabriela Núñez, su mamá. Empujada por la inquietud, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: ir personalmente hasta el establecimiento educativo para buscar respuestas.

Lo que Mirian encontró al llegar estuvo muy lejos de ser la tranquilidad de una mañana escolar cualquiera. Según el relato de los testigos, la mujer se topó de frente con el caos. Se vivían escenas de pánico generalizado, corridas y llantos tras las detonaciones, pero ella aún desconocía lo que verdaderamente había ocurrido del otro lado de los muros.

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Alumno asesinado y una madre en shock

Testigos presenciales que se encontraban en el lugar de la tragedia en Santa Fe, reconstruyeron la crudeza de la escena: "Fue una mamá desesperada en la puerta, pidiendo que le dijeran qué pasaba".

Mirian buscaba entender en medio del desconcierto, esperando en la puerta del colegio la aparición de su hijo, ignorando la dimensión de la pesadilla que acababa de desatarse.

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Minutos antes de esa desgarradora postal, un alumno de 15 años había ingresado a la escuela escondiendo una escopeta dentro de un estuche de guitarra, presuntamente cansado del bullying que recibía. Con una brutalidad repentina y en el inicio mismo de la jornada escolar, abrió fuego contra sus compañeros.

Ian, hijo único, tenía toda una vida por delante. Apasionado por el fútbol, atajaba en un club local y era un fanático empedernido de River Plate. Su historia, repleta de sueños, quedó truncada en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y un dolor indescriptible que hoy también abraza a su padre, Hugo Leandro Cabrera.

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Mientras la ciudad de San Cristóbal intenta asimilar el golpe bajo el decreto de duelo y el cierre temporal de la escuela, la Justicia avanza sobre las hipótesis de un ataque premeditado, intentando dilucidar cómo el agresor logró ingresar semejante arma sin ser detectado. Mientras tanto, en la puerta del colegio, todavía resuena el eco de una madre que llegó buscando a su hijo y se encontró con el dolor más grande del mundo.