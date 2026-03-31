El video más valioso para los investigadores: el alumno que no aguantó más el acoso y mató en Santa Fe

En una de las secuencias más crudas que trascendieron, el agresor recibe patadas de un compañero mientras intentaba dormir apoyado sobre su pupitre en plena clase.

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Video del alumno de Santa Fe recibiendo bullying

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/icardo8/status/2038639331217174821&partner=&hide_thread=false Bullying que se le hacía al autor de la masacre de hoy en Colegio de San Cristóbal. pic.twitter.com/WMSsue9xoe — Adi el Grande (@icardo8) March 30, 2026

Desde la ONG Bullying Sin Fronteras se hicieron eco del video y confirmaron el hostigamiento sistemático que sufría el menor.

El video no hace más que materializar los dolorosos rumores que empezaron a circular en la puerta de la escuela minutos después de que el alumno gritara "sorpresa" y abriera fuego: el atacante era blanco de burlas constantes y agresiones.

Señales ignoradas y un desenlace fatal

El video del acoso escolar cobra un peso aún mayor al cruzarse con los testimonios de varios alumnos que sobrevivieron al ataque. Según relataron, el adolescente ya había dado indicios de que algo terrible se estaba gestando.

“En un momento a un compañero le había dicho: ‘Yo te voy a matar de un tiro’. Y otro compañero le dice: ‘No, dejá de payasear con eso’. Él le contestó: ‘¿Qué te pensás, que no me da?’”, reveló uno de los testigos tras la balacera.

En el ecosistema escolar, esas palabras fueron tomadas como una broma pesada y no como el límite al que estaba llegando un chico que, además del bullying escolar, atravesaba un contexto familiar extremadamente vulnerable.

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El debate que viene por el alumno y el bullying

El ataque, perpetrado con una escopeta que el alumno ingresó camuflada a la escuela, no solo dejó una herida imborrable en la familia de la víctima fatal y en los heridos derivados a Rafaela y centros de salud de Santa Fe, sino que pone contra las cuerdas los mecanismos de prevención del sistema educativo.

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¿Cómo es posible que las agresiones que se ven en el video hayan pasado desapercibidas para las autoridades? Mientras la Justicia de menores define los pasos a seguir con el tirador —que por tener 15 años es inimputable frente a la ley penal vigente—, la tragedia reabre con urgencia la necesidad de aplicar protocolos reales y efectivos contra el acoso para que las aulas dejen de ser una olla a presión.