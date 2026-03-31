La triste despedida del alumno asesinado en una escuela de Santa Fe: imágenes desgarradoras y llenas de dolor

El homenaje y pedido de justicia tras la tragedia, aglomeró a familiares, amigos y vecinos del alumno asesinado por otro en una escuela de Santa Fe, en donde las escenas dramáticas llenas de dolor y consternación, fueron una constante.

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Alumno asesinado: quién era la víctima

Ian acababa de empezar su primer año de secundaria y había cumplido 13 años el pasado 2 de enero. Era el único hijo de Mirian Núñez, una maestra jardinera de 44 años, y de Hugo Leandro Cabrera, un empleado municipal de 40. Apasionado por el fútbol, jugaba en el club local —que hoy mantiene sus puertas cerradas en estricta señal de luto— y era un fanático incondicional de River Plate. Quienes compartían el día a día con él lo describen como un chico divertido, tranquilo y muy querido por su grupo.

"Tristísimo comienzo de semana en mi San Cristóbal. No hay palabras que alcancen para describir lo que sentimos. Descansa en paz, pequeño", fue uno de los tantos mensajes de allegados que inundaron las redes sociales, reflejando el vacío inmenso que dejó su partida en el pueblo.

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El estupor tras la tragedia del alumno en la escuela

Mientras los padres de Ian atraviesan las horas más oscuras durante el velatorio de este martes tras la tragedia, la Justicia de Santa Fe y la comunidad educativa intentan encontrar respuestas a lo incomprensible.

El agresor, un joven de apenas 15 años, que según sus abogados defensores atravesaba un cuadro psicológico complejo con antecedentes de autolesiones, ingresó al colegio con una escopeta de su abuelo oculta en la funda de una guitarra.

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El ataque, que dejó a otros menores con heridas de bala fuera de peligro y a varios golpeados por la estampida, solo pudo ser frenado por un valiente asistente escolar que se abalanzó sobre el tirador y logró quitarle el arma.

Hoy, San Cristóbal no busca venganza, sino intentar entender. Mientras los pupitres de la Escuela Mariano Moreno permanecen vacíos y un pueblo entero despide a uno de sus hijos, la pregunta que retumba en las veredas y en las casas es una sola: ¿Cómo es posible que un chico de 15 años mate a otro de 13 en el patio de su propia escuela?

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