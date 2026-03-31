Becas Progresar 2026: dieron a conocer los nuevos requisitos de inscripción

Nuevos requisitos para las Becas Progresar 2026

Las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026 ya abrieron su periodo de inscripciones y las mismas son distintas ya que varían según la beca económica a elegir.

Progresar Nivel Obligatorio

La línea de las Becas Progresar en su "Nivel Obligatorio" abrió su periodo de inscripción y va desde el 24 de marzo al 24 de abril de 2026. Los requisitos para aplicar son:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Becas-Progresar-2026 El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Progresar Nivel Superior

La línea de las Becas Progresar en su "Nivel Superior", que incluye Progresar Enfermería, también habilitó su inscripción y las fechas son del 6 al 30 de abril de 2026. Las condiciones son:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Progresar Formación Profesional

La línea de las Becas Progresar en su "Formación Profesional" tiene calendario de inscripción y va desde el 27 de abril al 27 de noviembre de 2026. Los requisitos son:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Becas Progresar: cronograma de inscripción para el periodo 2026

Antes de iniciar el trámite para las Becas Progresar 2026, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción.

Dependiendo de la línea varía el periodo de inscripción para las Becas Progresar 2026, por eso es clave prestar atención al calendario publicado por el Ministerio de Capital Humano: