Cómo acceder al Programa Hogar: requisitos para recibirlo

¿Cuáles son los requisitos para solicitar y recibir el Programa Hogar?

Los requisitos que deben cumplirse para recibir el Programa Hogar son los siguientes:

No contar con conexión domiciliaria de gas natural.

Ningún miembro del hogar debe estar registrado como titular de una red de gas ni haber solicitado la Tarifa Social.

Los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Si en el hogar reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingresos se amplía hasta tres SMVM.

El beneficio del Programa Hogar debe solicitarse a través de ANSES, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y ningún integrante del grupo familiar figure como titular del servicio de gas por red ni sea beneficiario de la Tarifa Social de Gas.

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Gracias al Programa Hogar, el Estado deja de intervenir en la formación del precio de mercado de la garrafa para centrarse en la devolución de $9.593 por unidad a los usuarios registrados, buscando solucionar los históricos problemas de desabastecimiento y falta de focalización que presentaba el sistema anterior.

La inscripción para poder percibir el Programa Hogar se mantiene abierta y puede gestionarse a través de la plataforma Mi Argentina o en el sitio oficial de Energía. Para que el reintegro de casi $10.000 sea efectivo e inmediato, la operación debe realizarse obligatoriamente mediante canales digitales específicos.

El pago de este beneficio se realiza a través de las siguientes plataformas: