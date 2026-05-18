Tras 20 años de desarrollo, China supera a Estados Unidos con un hilo 10 veces más fuerte que el acero capaz de mover un autobús con 54 personas

Tras dos décadas de desarrollo, China logra superar a Estados Unidos con un hilo 10 veces más fuerte que el acero capaz de mover un autobús con 54 personas

Se trata de una fibra de carbono de última generación conocida como T1200, que tras más de dos décadas de investigación en China finalmente ha sido presentada como un material listo para aplicaciones a gran escala. Este material solo destaca por su resistencia, sino también por su equilibrio entre ligereza y durabilidad, ya que puede reducir el peso de las estructuras hasta aproximadamente una cuarta parte.

El proceso de fabricación desarrollado combina distintas fases altamente precisas. En primer lugar, se realiza una etapa de oxidación a temperaturas de entre 200 y 300 grados. Posteriormente, el material atraviesa un proceso de carbonización que alcanza los 2.000 grados, lo que permite obtener una estructura interna extremadamente resistente y estable.

Fibra China (1)

Los usos de este materia de construcción

La importancia de este material no radica únicamente en sus propiedades, sino en que China ha logrado escalar su producción industrial. Hasta ahora, materiales con características similares existían principalmente en entornos experimentales, pero su fabricación a gran escala resultaba compleja y costosa.

Actualmente alcanza hasta 100 toneladas anuales, lo que permite su incorporación real en cadenas de producción y sectores tecnológicos avanzados. Es así que China pasa a ser el primer país en producir en masa la fibra de carbono T1200.

Las aplicaciones de este material creado por China son