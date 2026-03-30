Gran noticia de las Becas Progresar: abrieron las inscripciones para el periodo 2026

Finalización de la educación obligatoria (Progresar nivel obligatorio): incluye nivel secundario, modalidad de Jóvenes y Adultos, Fines, Finestec y A Estudiar.

(Progresar nivel obligatorio): incluye nivel secundario, modalidad de Jóvenes y Adultos, Fines, Finestec y A Estudiar. Fomento de la Educación Superior (Progresar nivel superior): carreras de nivel superior, terciario y Progresar Enfermería .

(Progresar nivel superior): carreras de nivel superior, terciario y . Progresar Trabajo: Becas para cursos de formación profesional.

Becas-Progresar-2026 El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Becas Progresar 2026: cronograma de inscripción para el periodo 2026

Antes de iniciar el trámite para las Becas Progresar 2026, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción.

Dependiendo de la línea varía el periodo de inscripción para las Becas Progresar 2026, por eso es clave prestar atención al calendario publicado por el Ministerio de Capital Humano:

Progresar Obligatorio: del 24 de marzo al 24 de abril de 2026

del 24 de marzo al 24 de abril de 2026 Progresar Superior y Progresar Enfermería: del 6 al 30 de abril de 2026

del 6 al 30 de abril de 2026 Formación Profesional (Progresar Trabajo): del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026

Becas-Progresar-2026 El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos brinda apoyo para promover la formación académica y profesional.

Es importante señalar que la convocatoria para este año fue formalizada mediante la Resolución 172/2026, que también aprobó los nuevos reglamentos del programa y sus condiciones de acceso.

Además, la Secretaría de Educación confirmó que el beneficio a liquidar por ANSES se mantendrá en $35.000 como el año pasado.