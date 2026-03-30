Miles de estudiantes estaban esperando esta importante información. El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, informó el calendario de inscripciones para el periodo 2026 de las Becas Progresar. Conocé las fechas para cada una de las líneas.
Gran noticia de las Becas Progresar: abrieron las inscripciones para el periodo 2026
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer las fechas de inscripciones para el periodo 2026 de las Becas Progresar
Las Becas Progresar se pagan mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y habitualmente, el programa cuenta con dos convocatorias anuales. La primera, como en este caso inicia en marzo y/o abril y la segunda, suele abrirse entre agosto y septiembre.
Las líneas de las Becas Progresar son:
- Finalización de la educación obligatoria (Progresar nivel obligatorio): incluye nivel secundario, modalidad de Jóvenes y Adultos, Fines, Finestec y A Estudiar.
- Fomento de la Educación Superior (Progresar nivel superior): carreras de nivel superior, terciario y Progresar Enfermería.
- Progresar Trabajo: Becas para cursos de formación profesional.
Becas Progresar 2026: cronograma de inscripción para el periodo 2026
Antes de iniciar el trámite para las Becas Progresar 2026, se les recomienda a todos los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso a la plataforma Mi Argentina ya que por ahí se llevará a cabo la inscripción.
Dependiendo de la línea varía el periodo de inscripción para las Becas Progresar 2026, por eso es clave prestar atención al calendario publicado por el Ministerio de Capital Humano:
- Progresar Obligatorio: del 24 de marzo al 24 de abril de 2026
- Progresar Superior y Progresar Enfermería: del 6 al 30 de abril de 2026
- Formación Profesional (Progresar Trabajo): del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026
Es importante señalar que la convocatoria para este año fue formalizada mediante la Resolución 172/2026, que también aprobó los nuevos reglamentos del programa y sus condiciones de acceso.
Además, la Secretaría de Educación confirmó que el beneficio a liquidar por ANSES se mantendrá en $35.000 como el año pasado.