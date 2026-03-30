Del 3 al 5 de abril y de 14 a 22, en la Báscula de la Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad), se realizará la segunda edición de la Feria Argentina del Alfajor. Un encuentro con entrada libre y gratuita, más de 60 stands y actividades para toda la familia.
Planazo de Semana Santa en Mendoza: se viene la Feria del Alfajor en La Nave Cultural
Todo listo para la segunda edición del esperado encuentro en Ciudad. Entrada gratis, más de 60 stands, actividades para toda la familia y un mundo de sabor por conocer
Luego de su debut en Mendoza el año pasado, la Feria Argentina del Alfajor vuelve a la provincia durante Semana Santa. El tour más dulce regresa con una propuesta que combina gastronomía, producción nacional y todo el sabor del dulce más argentino.
A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar en familia de más de 60 marcas de alfajores de todo el país, con propuestas que van desde los sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional. La feria ofrecerá además actividades recreativas para niños, espacios de degustación, venta directa y experiencias pensadas para todas las edades.
El encuentro es organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor (que lleva cuatro ediciones en la Ciudad de Buenos Aires), Mundexpo, Empuje y Jump Agencia. Además cuenta con el apoyo de Mendoza Ciudad.
Nuevas marcas, alfajores exóticos y actividades
La primera edición del evento en Mendoza en 2025 fue un verdadero éxito y reunió a más de 30 mil visitantes, consolidándose como un plan destacado para mendocinos y turistas durante el fin de semana largo de Semana Santa.
Para la edición 2026 participarán destacadas marcas y emprendedores:
- JM Alfajores.
- Pepper Truck.
- Cono Creps.
- Alfacookies.
- Montaña Blanca.
- Alfajores Malambo.
- Montilla Frutas Secas & Chocolates.
- Dulce Latido de los Andes (Productos Azoma).
- Dulce Gema Chocolates.
- Mi Casita.
- Alma Cacao.
- Matcha House.
- BRUNKA.
- Zavia “un gusto saludable”.
- Luna Roja.
- Holística Mendoza.
- ALTA PINTA.
- Rasta.
- Dulces Mili.
- A Puro Chili.
- Bloom Coffee Hub.
- Cabaña.
- Barrigón.
- ENTRE 2.
- Bodega Guerrero.
Habrá además otros food trucks, stand de emprendedores, marcas regionales y atractivos que se suman al paseo, para disfrutar en familia y amigos.
Este año, Juan Soria, organizador y creador de la feria brindará asesoramiento gratuito a las empresas alfajoreras que busquen mejoras su producto.
En tanto, los más chicos podrán aprender junto las pasteleras Luz Pérez Pieroni y Noelia Amadini en el Espacio de Pastelería Infantil.
También estará el Espacio de Arte a cargo de Pupé Ilustra. Y para los amantes del dulce podrán participar de la Batalla Alfajorera y el reto de comer 10 alfajores en tiempo récord.
La Feria Argentina del Alfajor tiene un espíritu federal y ya recorrió ciudades como Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Mar del Plata.
Feria del Alfajor: Cronograma de eventos 2026
Para el año 2026, la organización prevé un calendario de eventos que refuerza el carácter nacional e internacional del proyecto, con sedes estratégicas y fechas de alto impacto turístico:
- Abril: Feria Argentina del Alfajor. Mendoza (Pascuas).
- Mayo: Feria Argentina del Alfajor. Rosario.
- Junio: Feria Internacional del Alfajor. Montevideo, Uruguay.
- Julio: Feria Argentina del Alfajor. Tucumán.
- Agosto: Campeonato Mundial del Alfajor. Buenos Aires.