Planazo de Semana Santa en Mendoza: se viene la Feria del Alfajor en La Nave Cultural

El encuentro es organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor (que lleva cuatro ediciones en la Ciudad de Buenos Aires), Mundexpo, Empuje y Jump Agencia. Además cuenta con el apoyo de Mendoza Ciudad.

Feria del Alfajor en Mendoza 2 En 2025 pasaron más de 30.000 personas en Mendoza por la Feria del Alfajor.

Nuevas marcas, alfajores exóticos y actividades

La primera edición del evento en Mendoza en 2025 fue un verdadero éxito y reunió a más de 30 mil visitantes, consolidándose como un plan destacado para mendocinos y turistas durante el fin de semana largo de Semana Santa.

Para la edición 2026 participarán destacadas marcas y emprendedores:

JM Alfajores.

Pepper Truck.

Cono Creps.

Alfacookies.

Montaña Blanca.

Alfajores Malambo.

Montilla Frutas Secas & Chocolates.

Dulce Latido de los Andes (Productos Azoma).

Dulce Gema Chocolates.

Mi Casita.

Alma Cacao.

Matcha House.

BRUNKA.

Zavia “un gusto saludable”.

Luna Roja.

Holística Mendoza.

ALTA PINTA.

Rasta.

Dulces Mili.

A Puro Chili.

Bloom Coffee Hub.

Cabaña.

Barrigón.

ENTRE 2.

Bodega Guerrero.

Habrá además otros food trucks, stand de emprendedores, marcas regionales y atractivos que se suman al paseo, para disfrutar en familia y amigos.

Este año, Juan Soria, organizador y creador de la feria brindará asesoramiento gratuito a las empresas alfajoreras que busquen mejoras su producto.

En tanto, los más chicos podrán aprender junto las pasteleras Luz Pérez Pieroni y Noelia Amadini en el Espacio de Pastelería Infantil.

También estará el Espacio de Arte a cargo de Pupé Ilustra. Y para los amantes del dulce podrán participar de la Batalla Alfajorera y el reto de comer 10 alfajores en tiempo récord.

La Feria Argentina del Alfajor tiene un espíritu federal y ya recorrió ciudades como Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Mar del Plata.

Feria del Alfajor en Mendoza 1 Regresa la Feria del Alfajor a Mendoza.

Feria del Alfajor: Cronograma de eventos 2026

Para el año 2026, la organización prevé un calendario de eventos que refuerza el carácter nacional e internacional del proyecto, con sedes estratégicas y fechas de alto impacto turístico: