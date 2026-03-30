Cornejo anunció una enmienda constitucional para dar autonomía municipal y frenar a los Félix

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"Los municipios en Mendoza tienen autonomía. No la tienen en la Constitución provincial pero sí en la Nacional. Acá hicieron una cosa que tiene serias debilidades, como fue la convocatoria a la constituyente, en una ordenanza que no salió por dos tercios de los votos", cuestionó en un mensaje claro al intendente de San Rafael Omar Félix.

La estrategia del Ejecutivo provincial es doble. Por un lado, la vía legislativa pretende unificar el criterio de autonomía para toda la provincia, garantizando que los municipios puedan organizarse internamente pero con límites claros. La reforma prohibirá explícitamente la creación de nuevos impuestos municipales, manteniendo únicamente la potestad sobre tasas y contribuciones por servicios.

Por otro lado, el Gobierno activará la vía judicial. Este martes, las autoridades de las cámaras de Senadores y Diputados presentarán una acción de conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El objetivo es frenar el avance de la constituyente de San Rafael, bajo el argumento de que cualquier modificación sobre el régimen de autonomía debe ser tratada y aprobada por la Legislatura provincial.

Andres Lombardi confirmó que irán a la Corte

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, confirmó en sus redes sociales que presentarán en la Corte Suprema "un conflicto de poderes frente a la toma de atribuciones por parte del municipio de San Rafael, que la Constitución de Mendoza reserva a la Legislatura provincial".

"El Gobierno provincial enviará a la Legislatura un proyecto para reformar la Constitución y consagrar la autonomía municipal como corresponde. El Municipio no puede avanzar por fuera de ella, ni puede saltarse la ley ni la Legislatura", afirmó el radical.

Congreso de la UCR- Andrés Lombardi, Pte del radicalismo en Mendoza Cristian Lozano/ Diario UNO

"Por eso queremos que nuestra Carta Magna sea la que establezca los mecanismos legales para que los 18 departamentos de Mendoza puedan avanzar en la autonomía con orden y certezas. Así se construye una provincia seria", concluyó.

¿Qué dice el artículo 197 de la Constitución provincial?

El artículo 197 de la Constitución que el oficialismo está decidido a cambiar es escueto y está redactado de la siguiente forma: "la administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo, cuyos miembros durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, renovándose el Departamento Deliberativo por mitades cada 2 años". Por eso, lo que se espera con el proyecto del gobernador es que cada una de las comunas tenga una "Constitución municipal", que establezca las funciones y restricciones.

Para aprobar la reforma constitucional, Cornejo deberá lograr aprobar la ley que declara la necesidad de la reforma por dos tercios de cada cámara y luego que la enmienda sea aprobada en la próxima elección por los mendocinos.

El proyecto de reforma fue articulado por el Ministerio de Gobierno, encabezado por Natalio Mema, y cuenta con el respaldo de las autoridades legislativas y asesores gubernamentales.

Según Cornejo, esta medida representa la forma "más sana institucionalmente" de resolver un debate que lleva años en la agenda política de Mendoza, asegurando un marco legal sólido para el funcionamiento de los departamentos.