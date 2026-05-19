Los Pumas jugarán un test match en el Estadio Malvinas Argentinas contra los Wallabies

"Es un gusto trabajar con el gobierno de Jujuy en proyectos conjuntos. Estos eventos contribuyen a fomentar nuestras maravillas turísticas. La infraestructura del interior ha crecido con la llegada de eventos de este tipo. El turismo es una actividad que se ha sostenido en los últimos 10 años y hay que trabajar mucho para mantenerla", Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza "Es un gusto trabajar con el gobierno de Jujuy en proyectos conjuntos. Estos eventos contribuyen a fomentar nuestras maravillas turísticas. La infraestructura del interior ha crecido con la llegada de eventos de este tipo. El turismo es una actividad que se ha sostenido en los últimos 10 años y hay que trabajar mucho para mantenerla", Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2056879420112044270&partner=&hide_thread=false Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia, el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.



Hoy participé en Buenos Aires de la presentación oficial de esta serie internacional junto al gobernador de Jujuy,… pic.twitter.com/gtRNZSCefZ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 19, 2026

El primer test match está confirmado para disputarse en Jujuy el 29 de agosto a las 16 horas en el estadio 23 de agosto (Gimnasia y Esgrima de Jujuy). Una semana después será el turno de nuestra provincia -sábado 5 de septiembre-, en el estadio Malvinas Argentinas. La última prese

rugby-test matches-jujuy-mendoza-lanzamiento-gabriela testa (1) La presidenta del Ente Mendoza Turismo -EMETUR-, Gabriela Testa, junto a su par jujeño Diógenes de Urquiza en la presentación de los test matches de Los Pumas con los Wallabies.

Presentación de Los Pumas vs. Wallabies: la palabra de las autoridades

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, destacó a su vez que "es muy importante este deporte en Argentina". Respecto a Los Pumas, halagó al seleccionado argentino "por tener pasión, garra y coraje", y sumó que "este tipo de eventos rompen la estacionalidad, tienen un impacto muy positivo en toda la región".

Finalmente el ex vicepresidente Scioli señaló: "Las provincias de Jujuy y de Mendoza recibirán un evento único que generará un derrame económico importante que impulsa a los sectores hoteleros y gastronómicos de estas provincias”.

En diálogo con el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, éste destacó la importancia del encuentro entre argentinos y australianos, desde el punto de vista del deportes y lo social. "Este partido tiene una importancia muy importante para la difusión del rugby. Con motivo de estos enfrentamientos, los distintos clubes de Mendoza aprovechan para realizar encuentros infantiles con clubes de otras provincias. Luego de competir entre ellos, todo termina yendo al Estadio Malvinas a ver este partido internacional que motiva a los pequeños en el deportes y genera también movimiento económico mediante el turismo".