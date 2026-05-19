Los Pumas jugarán un test match en el Estadio Malvinas Argentinas contra los Wallabies

La ciudad de Mendoza vuelve a ser elegida como sede de un importante partido de rugby internacional, donde Los Pumas tendrán una doble fecha de test matches enfrentando a un rival de altísimo nivel como Australia. el seleccionado argentino será local en el Estadio Malvinas Argentinas.
Los Pumas enfrentarán a los Wallabies el próximo 29 de agosto en el Estadio del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Una semana después, el 5 de septiembre, el enfrentamiento tendrá lugar en Mendoza.
Confirmaron el test match entre Los Pumas y los Wallabies en el Estadio Malvinas Argentinas
En una conferencia de prensa realizada en la cúpula del Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió a las autoridades mendocinas, entre ellas el propio gobernador Alfredo Cornejo, acompañado de los titulares de las carteras de turismo -Gabriel Testa-, y Deportes -Federico Chiapetta-. Por el lado de los jujeños estuvieron el gobernador norteño, Carlos Sadir y su subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza. Además participaron autoridades de la Unión Argentina de Rugby, encabezadas por el presidente de la UAR Félix Páez Molina.
El primer test match está confirmado para disputarse en Jujuy el 29 de agosto a las 16 horas en el estadio 23 de agosto (Gimnasia y Esgrima de Jujuy). Una semana después será el turno de nuestra provincia -sábado 5 de septiembre-, en el estadio Malvinas Argentinas. La última prese
Presentación de Los Pumas vs. Wallabies: la palabra de las autoridades
El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, destacó a su vez que "es muy importante este deporte en Argentina". Respecto a Los Pumas, halagó al seleccionado argentino "por tener pasión, garra y coraje", y sumó que "este tipo de eventos rompen la estacionalidad, tienen un impacto muy positivo en toda la región".
Finalmente el ex vicepresidente Scioli señaló: "Las provincias de Jujuy y de Mendoza recibirán un evento único que generará un derrame económico importante que impulsa a los sectores hoteleros y gastronómicos de estas provincias”.
En diálogo con el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, éste destacó la importancia del encuentro entre argentinos y australianos, desde el punto de vista del deportes y lo social. "Este partido tiene una importancia muy importante para la difusión del rugby. Con motivo de estos enfrentamientos, los distintos clubes de Mendoza aprovechan para realizar encuentros infantiles con clubes de otras provincias. Luego de competir entre ellos, todo termina yendo al Estadio Malvinas a ver este partido internacional que motiva a los pequeños en el deportes y genera también movimiento económico mediante el turismo".