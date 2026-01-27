Los Pumas vuelven a Mendoza: la UAR confirmó al Malvinas Argentinas como una de las sedes para el 2026

Como este año no se jugará el Rugby Championship, Argentina y Australia tienen acordado disputar dos amistosos que serán el 29 de agosto en Jujuy y una semana más tarde en el estadio Malvinas Argentinas.

Otra vez Los Pumas y Australia se encontrarán en Mendoza

Será la quinta vez que Los Pumas y Australia se enfrenten en Mendoza ya que lo hicieron por el Rugby Championship en los años 2014, 2015, 2017 y 2022.

Además, los Wallabies jugaron antes en la provincia, frente al seleccionado local, en 1979 y 1987, en la Villa Marista y en el Malvinas, respectivamente.

pumas-australia-1.jpg Los Pumas le ganaron a los Wallabies en Mendoza en 2014.

Las sedes en las que Los Pumas serán locales en 2026

Además de jugar ante Australia en Jujuy y Mendoza, Los Pumas ya tienen sus localías para el nuevo Nations Championship que comenzará en el mes de julio.

El 4 de julio jugarán con Escocia, en Córdoba, una semana más tarde (11/7) se medirán con Gales en San Juan y cerrarán la primera parte de la temporada el 18 de julio en Santiago del Estero frente a Inglaterra.

Además, el 8 de agosto jugarán en Vélez ante Sudáfrica.