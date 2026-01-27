Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Los Pumas vuelven a Mendoza: la UAR confirmó al Malvinas Argentinas como una de las sedes para el 2026

La UAR confirmó al estadio Malvinas Argentinas entre las sedes elegidas para que Los Pumas jueguen como locales en 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas serán locales otra vez en Mendoza.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó al estadio Malvinas Argentinas entre las sedes elegidas para que Los Pumas jueguen como locales en la temporada 2026.

La noticia ya era un secreto a voces en las últimas horas y fue revelada este martes cuando la entidad madre del rugby nacional dio a conocer las sedes en las que se disputarán los 6 encuentros que el seleccionado nacional tiene confirmados en el país para este año.

pumas australia 1
Los Pumas jugaron con Australia en Mendoza, en 2022.

Los Pumas jugarán en Mendoza ante Australia el sábado 5 de septiembre a las 18 en un test match que marcará el regreso del equipo argentino a la provincia después del encuentro que jugaron ante Francia, en julio del 2024.

Como este año no se jugará el Rugby Championship, Argentina y Australia tienen acordado disputar dos amistosos que serán el 29 de agosto en Jujuy y una semana más tarde en el estadio Malvinas Argentinas.

Otra vez Los Pumas y Australia se encontrarán en Mendoza

Será la quinta vez que Los Pumas y Australia se enfrenten en Mendoza ya que lo hicieron por el Rugby Championship en los años 2014, 2015, 2017 y 2022.

Además, los Wallabies jugaron antes en la provincia, frente al seleccionado local, en 1979 y 1987, en la Villa Marista y en el Malvinas, respectivamente.

pumas-australia-1.jpg
Los Pumas le ganaron a los Wallabies en Mendoza en 2014.

Las sedes en las que Los Pumas serán locales en 2026

Además de jugar ante Australia en Jujuy y Mendoza, Los Pumas ya tienen sus localías para el nuevo Nations Championship que comenzará en el mes de julio.

El 4 de julio jugarán con Escocia, en Córdoba, una semana más tarde (11/7) se medirán con Gales en San Juan y cerrarán la primera parte de la temporada el 18 de julio en Santiago del Estero frente a Inglaterra.

Además, el 8 de agosto jugarán en Vélez ante Sudáfrica.

