Carlos Alcaraz logró algo más que un triunfo y está haciendo historia en el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz superó en sets corridos al local Alex De Minaur y se clasificó por primera vez en su carrera a las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.
El número uno del mundo se impuso por 7-5, 6-2 y 6-1 para quedar a solo dos pasos de hacer historia en Melbourne Park y completar los cuatro títulos más importantes del tenis mundial.
En el Rod Laver Arena y ante una multitud que apoyó lógicamente a su rival, Alcaraz fue de menor a mayor para alcanzar su 10ma. semifinal de Grand Slam donde se verá las caras con el alemán Alexander Zverev, finalista el año pasado y vencedor del joven estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6.
Carlitos y el alemán, verdugo del español hace dos años en Melbourne, no solo igualan el historial entre ambos a nivel ATP (6-6) sino también en torneos de Grand Slam (2-2).
Alcaraz busca sellar otro hito en el Abierto de Australia y a los 22 años puede convertirse en el jugador más joven en levantar 7 trofeos de Grand Slam, superando a Björn Borg que lo hizo en 1979.
El triunfo ante De Minaur le permitió al nacido en Murcia ser el 26to tenista masculino capaz de alcanzar las semifinales en todos los torneos de Grand Slam en singles formando parte de una selecta lista que si se tiene en cuenta los jugadores en actividad solo incluye a Novak Djokovic, Marin Cilic y Jannik Sinner.
Los cuartos de final del Abierto de Australia se completarán con dos encuentros en la madrugada de este miércoles con TV en vivo por ESPN y Disney Plus: a las 0.30 Lorenzo Musetti vs. Novak Djokovic y a las 5.30 Ben Shelton vs. Jannik Sinner.