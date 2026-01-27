Carlos Alcaraz logró algo más que un triunfo y está haciendo historia en el Abierto de Australia

Carlitos y el alemán, verdugo del español hace dos años en Melbourne, no solo igualan el historial entre ambos a nivel ATP (6-6) sino también en torneos de Grand Slam (2-2).

Embed - Carlos Alcaraz v Alex de Minaur Extended Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

Carlos Alcaraz, a dos pasos de completar el Grand Slam

Alcaraz busca sellar otro hito en el Abierto de Australia y a los 22 años puede convertirse en el jugador más joven en levantar 7 trofeos de Grand Slam, superando a Björn Borg que lo hizo en 1979.

El triunfo ante De Minaur le permitió al nacido en Murcia ser el 26to tenista masculino capaz de alcanzar las semifinales en todos los torneos de Grand Slam en singles formando parte de una selecta lista que si se tiene en cuenta los jugadores en actividad solo incluye a Novak Djokovic, Marin Cilic y Jannik Sinner.

Lo que viene en el Abierto de Australia

Los cuartos de final del Abierto de Australia se completarán con dos encuentros en la madrugada de este miércoles con TV en vivo por ESPN y Disney Plus: a las 0.30 Lorenzo Musetti vs. Novak Djokovic y a las 5.30 Ben Shelton vs. Jannik Sinner.