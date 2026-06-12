Nicolás Varrone tuvo una gran labor en la clasificación antes de la carrera sprint del GP de España de F2

Este Gran Premio corresponde a la 5ta fecha del campeonato que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport), mientras que Varrone marcha 14to con 14 unidades. Su mejor resultado en lo que va del año fue el 4to lugar obtenido en la carrera sprint del GP de Miami.

Más temprano, durante la madrugada de este viernes, Varrone había culminado 13ro en la única práctica libre.

El GP de España de Fórmula 2

La actividad en el GP de España de Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint que está programada para las 9:15 de la mañana (hora de Argentina). Allí Varrone largará en el 4to puesto por la grilla invertida. Televisa en vivo Disney Plus.

Colnaghi terminó 16to en la clasificación del GP de España de Fórmula 3.

Mattia Colnaghi (MP Motorsport) terminó 16to en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 3 y tendrá que protagonizar una buena remontada si quiere sumar puntos.

Colnaghi, que atraviesa su primera temporada en la categoría, registró un tiempo de 1:28,994 y finalizó a 731 milésimas del pole man, que fue el francés Théophile Naël, de Campos Racing.

colnaghi 1 Colnaghi necesita mejorar en la F3.

Este resultado tampoco le permitirá al argentino verse beneficiado de cara a la carrera sprint, donde se invierten las posiciones desde el primero hasta el 12mo, por lo que tanto en dicha competencia como en la principal del domingo tendrá que recuperar varios puestos para sumar puntos.

El GP de España corresponde a la 3ra fecha del campeonato de Fórmula 3, que tiene como líder al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) y donde Colnaghi marcha 17mo con solo un punto.

Más temprano se había llevado a cabo la única práctica libre, donde Colnaghi tuvo una buena actuación y terminó 9no, a poco menos de un segundo del líder, que también fue el francés Naël.

La actividad en este Gran Premio continuará este sábado con la carrera sprint, que está programada para las 5:05 de la mañana (hora de Argentina).