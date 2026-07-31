Eliminá el polvo que dejó el zonda en tu casa con este truco casero simple de pocos ingredientes

Además, si quieres limpiar el polvo de los pisos, no debes barrer con la escoba común porque podrías levantar el polvo e inhalarlo. Para ello, el truco casero es poner una bolsa de supermercado o papel film en la cabeza de la escoba. La fricción genera electricidad estática y atrae todas las capas de polvo como un imán sin levantarlo.

Gracias a estos trucos caseros podrás limpiar el polvo de la casa sin pasar horas limpiando.

Por último, también podés usar agua, vinagre, aceite de oliva y detergente para crear un líquido antipolvo. Mezcla todos los ingredientes mencionados en un frasco con atomizador, agita bien y rocía sobre una toalla de microfibra. Luego, pasa el paño humedecido por las superficies que quieras limpiar.

Este truco casero es perfecto porque gracias al vinagre, se eliminan bacterias y se corta la grasa; el aceite de oliva aporta brillo y actúa como repelente natural del polvo, mientras que el jabón o detergente ayuda a disolver la suciedad.