Siempre el polvo es parte de la vida diaria; es como un integrante más de la casa, más aún cuando hay zonda. Este tipo de polvo no es fácil de limpiar porque si no lo haces correctamente lo terminas esparciendo por todo el hogar. Así que con este truco casero, todos esos problemas se solucionarán.
Eliminá el polvo que dejó el zonda en tu casa con este truco casero simple de pocos ingredientes
Si sentís que limpiás tu casa y al rato ya tiene polvo de nuevo, poné a prueba este truco casero que hacían las abuelas expertas
¿A quién no le gustaría que su casa luzca impecable sin polvo ni suciedad? Si buscas mantener tu hogar organizado y, sobre todo, limpio, libre de polvo, es posible hacerlo sin desperdiciar tantas horas al día. Te contamos la vieja fórmula que usaban las abuelas.
El truco casero para eliminar cualquier polvo de la casa sin limpiar por horas
Primero que nada, olvídate del plumero que solo suspende el polvo de nuevo en el aire. El truco casero consiste en pasar un trapo humedecido con té negro, un atrapapolvo natural. Los taninos del té cortan la estática que deja el viento seco del Zonda y ayudan a que el polvillo se quede en la tela del trapo sin pegar las partículas a los muebles ni dejar vetas.
Además, si quieres limpiar el polvo de los pisos, no debes barrer con la escoba común porque podrías levantar el polvo e inhalarlo. Para ello, el truco casero es poner una bolsa de supermercado o papel film en la cabeza de la escoba. La fricción genera electricidad estática y atrae todas las capas de polvo como un imán sin levantarlo.
Por último, también podés usar agua, vinagre, aceite de oliva y detergente para crear un líquido antipolvo. Mezcla todos los ingredientes mencionados en un frasco con atomizador, agita bien y rocía sobre una toalla de microfibra. Luego, pasa el paño humedecido por las superficies que quieras limpiar.
Este truco casero es perfecto porque gracias al vinagre, se eliminan bacterias y se corta la grasa; el aceite de oliva aporta brillo y actúa como repelente natural del polvo, mientras que el jabón o detergente ayuda a disolver la suciedad.
En pocas palabras
- Truco casero: Un método sencillo con té negro ayuda a eliminar el polvo acumulado en el hogar.
- Solución práctica: Se recomienda humedecer un trapo con té negro para atrapar el polvo sin esparcirlo.
- Alternativa para pisos: Cubrir la escoba con una bolsa plástica o film ayuda a atrapar el polvo de manera efectiva.