Con un truco casero: cómo limpiar las puertas de madera y recuperar su brillo original

Para limpiar los muebles de madera sin dañarlos ni llenarlos de humedad, solo necesitas un truco casero y algunas recomendaciones

Isabella Brosio
Un truco casero muy simple y económico para mantener las puertas impecables. 

Para cada problema de limpieza en el hogar existe un truco casero. Seguramente, cuando realizas una limpieza general de la casa, ignoras uno de los muebles o elementos más importantes: las puertas. Limpiar las puertas de madera es bastante sencillo, solo hay que tener en cuenta algunas cuestiones.

Lo primero y principal es saber si la puerta de madera tiene un acabado de cera, pintura o barniz o si es una madera limpia sin tratar. Las maderas con barniz requieren de otro tipo de limpiezas y tratamientos.

La madera es un material muy delicado y natural que requiere ciertos tratamientos.&nbsp;

Normalmente, los muebles de madera de casa suelen ser de materiales durables y fáciles de moldear, como la madera de roble, nogal y pino.

Sin embargo, hoy existen muchos materiales similares a la madera que la imitan perfectamente, realizados con mezclas de plásticos reciclados y restos de maderas. Suelen ser más ecológicos y es mucho más fácil limpiarlos.

Paso a paso: un truco casero para limpiar las puertas de madera y dejarlas impecables

La humedad, el polvo y la grasa, son los peores enemigos de las puertas de casa. Para limpiar puertas de madera natural, madera barnizada y madera lacada, puedes realizar un truco casero bastante sencillo.

  • Para comenzar con este truco casero, retira el polvo usando un plumero o escoba pequeña.
  • Limpia la suciedad más visible con un poco de agua tibia y jabón de platos. No mojes mucho la madera.
  • Elimina las huellas de manos y las manchas de grasa con una mezcla de agua, vinagre y aceite de oliva.
  • Seca la madera con un paño muy suave y seco, realizando pequeños golpes o presiones para absorber la humedad.

Un truco casero y algo más: que productos nunca hay que usar para limpiar madera

Existen muchos productos y elementos de limpieza que pueden ser dañinos para la madera, sobre todo para la madera natural sin tratamiento. Por ejemplo, los estropajos de acero y las rejillas filosas pueden romper la madera.

Algunos limpiadores en polvo pueden rayar y desgastar la madera. Del mismo modo, limpiar los muebles de madera con amoniaco, lavandina, alcohol y cloro, puede ser muy dañino y genera daños irreversibles.

Evita productos abrasivos al limpiar la madera y prot&eacute;gela del exceso de humedad.&nbsp;

El vinagre de limpieza se puede usar para limpiar madera pero siempre diluido. El vinagre puro es ultra ácido, puede dañar poco a poco la madera.

También debes evitar trapos muy mojados para limpiar la madera, el agua en exceso y sin un correcto secado puede penetrar en el material, generar hongos y, en el peor de los casos, se puede pudrir y quebrar.

Hay que tener mucho cuidado al colocar ceras, aceites o productos siliconados para dar brillo a la madera. Algunos procedimientos caseros pueden dejar la madeja pegajosa.

