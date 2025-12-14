Para cada problema de limpieza en el hogar existe un truco casero. Seguramente, cuando realizas una limpieza general de la casa, ignoras uno de los muebles o elementos más importantes: las puertas. Limpiar las puertas de madera es bastante sencillo, solo hay que tener en cuenta algunas cuestiones.
Con un truco casero: cómo limpiar las puertas de madera y recuperar su brillo original
Para limpiar los muebles de madera sin dañarlos ni llenarlos de humedad, solo necesitas un truco casero y algunas recomendaciones
Lo primero y principal es saber si la puerta de madera tiene un acabado de cera, pintura o barniz o si es una madera limpia sin tratar. Las maderas con barniz requieren de otro tipo de limpiezas y tratamientos.
Normalmente, los muebles de madera de casa suelen ser de materiales durables y fáciles de moldear, como la madera de roble, nogal y pino.
Sin embargo, hoy existen muchos materiales similares a la madera que la imitan perfectamente, realizados con mezclas de plásticos reciclados y restos de maderas. Suelen ser más ecológicos y es mucho más fácil limpiarlos.
Paso a paso: un truco casero para limpiar las puertas de madera y dejarlas impecables
La humedad, el polvo y la grasa, son los peores enemigos de las puertas de casa. Para limpiar puertas de madera natural, madera barnizada y madera lacada, puedes realizar un truco casero bastante sencillo.
- Para comenzar con este truco casero, retira el polvo usando un plumero o escoba pequeña.
- Limpia la suciedad más visible con un poco de agua tibia y jabón de platos. No mojes mucho la madera.
- Elimina las huellas de manos y las manchas de grasa con una mezcla de agua, vinagre y aceite de oliva.
- Seca la madera con un paño muy suave y seco, realizando pequeños golpes o presiones para absorber la humedad.
Un truco casero y algo más: que productos nunca hay que usar para limpiar madera
Existen muchos productos y elementos de limpieza que pueden ser dañinos para la madera, sobre todo para la madera natural sin tratamiento. Por ejemplo, los estropajos de acero y las rejillas filosas pueden romper la madera.
Algunos limpiadores en polvo pueden rayar y desgastar la madera. Del mismo modo, limpiar los muebles de madera con amoniaco, lavandina, alcohol y cloro, puede ser muy dañino y genera daños irreversibles.
El vinagre de limpieza se puede usar para limpiar madera pero siempre diluido. El vinagre puro es ultra ácido, puede dañar poco a poco la madera.
También debes evitar trapos muy mojados para limpiar la madera, el agua en exceso y sin un correcto secado puede penetrar en el material, generar hongos y, en el peor de los casos, se puede pudrir y quebrar.
Hay que tener mucho cuidado al colocar ceras, aceites o productos siliconados para dar brillo a la madera. Algunos procedimientos caseros pueden dejar la madeja pegajosa.