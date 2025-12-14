Con un truco casero: cómo limpiar las puertas de madera y recuperar su brillo original

Sin embargo, hoy existen muchos materiales similares a la madera que la imitan perfectamente, realizados con mezclas de plásticos reciclados y restos de maderas. Suelen ser más ecológicos y es mucho más fácil limpiarlos.

Paso a paso: un truco casero para limpiar las puertas de madera y dejarlas impecables

La humedad, el polvo y la grasa, son los peores enemigos de las puertas de casa. Para limpiar puertas de madera natural, madera barnizada y madera lacada, puedes realizar un truco casero bastante sencillo.

Embed - ¡TRUCO CASERO¡ Como LIMPIAR PUERTAS de MADERA Para Que BRILLEN y DEJARLAS COMO NUEVAS

Para comenzar con este truco casero , retira el polvo usando un plumero o escoba pequeña.

, retira el polvo usando un plumero o escoba pequeña. Limpia la suciedad más visible con un poco de agua tibia y jabón de platos. No mojes mucho la madera .

. Elimina las huellas de manos y las manchas de grasa con una mezcla de agua, vinagre y aceite de oliva.

Seca la madera con un paño muy suave y seco, realizando pequeños golpes o presiones para absorber la humedad.

Un truco casero y algo más: que productos nunca hay que usar para limpiar madera

Existen muchos productos y elementos de limpieza que pueden ser dañinos para la madera, sobre todo para la madera natural sin tratamiento. Por ejemplo, los estropajos de acero y las rejillas filosas pueden romper la madera.

Algunos limpiadores en polvo pueden rayar y desgastar la madera. Del mismo modo, limpiar los muebles de madera con amoniaco, lavandina, alcohol y cloro, puede ser muy dañino y genera daños irreversibles.

limpiar madera Evita productos abrasivos al limpiar la madera y protégela del exceso de humedad.

El vinagre de limpieza se puede usar para limpiar madera pero siempre diluido. El vinagre puro es ultra ácido, puede dañar poco a poco la madera.

También debes evitar trapos muy mojados para limpiar la madera, el agua en exceso y sin un correcto secado puede penetrar en el material, generar hongos y, en el peor de los casos, se puede pudrir y quebrar.

Hay que tener mucho cuidado al colocar ceras, aceites o productos siliconados para dar brillo a la madera. Algunos procedimientos caseros pueden dejar la madeja pegajosa.