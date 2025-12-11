El truco para limpiar los vidrios de casa rápidamente y sin dejar marcas

Además, la clave está en no utilizar paños o trapos que desprendan pelusa, siempre hay que limpiar los vidrios con papel higiénico o servilletas descartables.

Coloca en un recipiente con pico pulverizador un litro de agua caliente con 250 ml de vinagre blanco y dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Pulveriza la mezcla en todos los vidrios de casa y con ayuda de un trapo suave sin pelusa, limpia detalladamente cada parte. Finalmente, retira los restos de producto con servilletas o papel higiénico procurando que no queden marcas.

Un truco casero y algo más: por qué el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio sirven para limpiar

Estos ingredientes de casa son efectivos limpiadores y desinfectantes gracias a sus propiedades y características. El vinagre, por su parte, es un producto de limpieza ejemplar gracias a su acidez. Esta sustancia sirve para eliminar manchas y mugre sin dañar las superficies.

Además, el vinagre tiene propiedades antimicrobianas contra ciertas bacterias y moho. Por otra parte, el vinagre ayuda a neutralizar fuertes olores, desprender sarro y carbonatos de calcio acumulados, actúa como repelente de ciertos insectos y sirve para destapar las cañerías.

El bicarbonato de sodio es un limpiador natural que puede utilizarse en polvo y además forma parte de la composición de varios productos industriales de limpieza.

Este producto sirve para limpiar baños, alfombras, desagües, azulejos y ropa. Al combinar vinagre y bicarbonato se puede obtener un limpiador efectivo para todo tipo de superficies y objetos. Un truco casero, muchas soluciones.