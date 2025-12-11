Existen miles de soluciones y formas simples de limpiar ventanas. Entre ellas, destaca un truco casero ultra sencillo y con pocos ingredientes perfecto para dejar los vidrios relucientes y sin marcas. Continúa leyendo para descubrir esta maravillosa técnica de casa para ventanas muy sucias y llenas de polvo.
El truco para limpiar los vidrios de casa rápidamente y sin dejar marcas
Limpiar vidrios y ventanas es quizás la peor tarea de casa. Para evitar las marcas de agua y detergente en la superficie, existe un truco casero muy efectivo
Limpiar los vidrios de las ventanas es la tarea más molesta del hogar, junto con planchar ropa, lavar el baño y limpiar la cocina. Muchas personas optan por no lavar nunca los vidrios de casa o lavarlos solo en ocasiones especiales. Lo cierto es que las ventanas relucientes permiten una mejor visa y aportan una estética de higiene y pulcritud a los ambientes.
Un truco casero muy sencillo para limpiar los vidrios y ventanas con dos ingredientes
Para este truco casero solo necesitas preparar una mezcla de agua, vinagre y bicarbonato de sodio. Estos ingredientes en conjunto sirven para eliminar la suciedad profunda y las manchas complejas sin dejar marcas, a diferencia de otros limpiadores como el detergente.
Además, la clave está en no utilizar paños o trapos que desprendan pelusa, siempre hay que limpiar los vidrios con papel higiénico o servilletas descartables.
- Coloca en un recipiente con pico pulverizador un litro de agua caliente con 250 ml de vinagre blanco y dos cucharaditas de bicarbonato de sodio.
- Pulveriza la mezcla en todos los vidrios de casa y con ayuda de un trapo suave sin pelusa, limpia detalladamente cada parte.
- Finalmente, retira los restos de producto con servilletas o papel higiénico procurando que no queden marcas.
Un truco casero y algo más: por qué el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio sirven para limpiar
Estos ingredientes de casa son efectivos limpiadores y desinfectantes gracias a sus propiedades y características. El vinagre, por su parte, es un producto de limpieza ejemplar gracias a su acidez. Esta sustancia sirve para eliminar manchas y mugre sin dañar las superficies.
Además, el vinagre tiene propiedades antimicrobianas contra ciertas bacterias y moho. Por otra parte, el vinagre ayuda a neutralizar fuertes olores, desprender sarro y carbonatos de calcio acumulados, actúa como repelente de ciertos insectos y sirve para destapar las cañerías.
El bicarbonato de sodio es un limpiador natural que puede utilizarse en polvo y además forma parte de la composición de varios productos industriales de limpieza.
Este producto sirve para limpiar baños, alfombras, desagües, azulejos y ropa. Al combinar vinagre y bicarbonato se puede obtener un limpiador efectivo para todo tipo de superficies y objetos. Un truco casero, muchas soluciones.