Mantener el baño impecable es una de las tareas más tediosas del hogar. Por ello, no es de extrañar que cada cierto tiempo se vuelva viral algún truco casero que promete soluciones mágicas con elementos que todos tenemos en la cocina: el papel aluminio.
Colocar bolitas de papel aluminio en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Las bolas de papel aluminio pueden ser colocadas en el inodoro del baño con diferentes beneficios, que son impensados para muchas personas
El inodoro es uno de los elementos más difíciles de mantener limpio debido a la acumulación de bacterias y sarro, pero lo cierto es que todo es posible gracias a este truco.
Para qué sirve colocar bolas de papel aluminio en el baño
El sarro y las manchas amarillentas en la cerámica son el enemigo principal de la limpieza del baño. Estas manchas son causadas por la acumulación de minerales como el calcio y el magnesio, presentes en lo que conocemos como agua dura.
La recomendación de usar papel aluminio se basa en una reacción química sencilla. Al colocar las esferas en el depósito de agua, el metal actúa como un agente que ayuda a neutralizar la dureza del agua.
El principal beneficio es estético y de mantenimiento: notarás que el fondo del inodoro tarda mucho más en oscurecerse. Además, es una alternativa extremadamente económica frente a los costosos productos químicos descalcificadores.
Es vital que las bolitas de papel aluminio sean lo suficientemente grandes y compactas para que no se filtren por las válvulas del tanque, lo que podría provocar fugas. Asimismo, recuerda que este es un complemento a los productos químicos que ya existen.
Paso a paso: cómo aplicar este truco casero correctamente
Para que este método sea efectivo y no dañe el mecanismo de tu baño, sigue estos pasos:
- Corta tres trozos cuadrados de papel de aluminio.
- Forma bolitas del tamaño de una pelota de golf, asegurándote de que queden bien compactas.
- Abre la tapa del tanque del inodoro y colócalas dentro.
- Déjalas actuar. El aluminio comenzará a reaccionar con los minerales cada vez que tires de la cadena.