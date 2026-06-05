Envolver una lapicera en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué recomiendan envolver una lapicera en papel aluminio

Si alguna vez te encontraste en la necesidad de firmar un documento digital en tu tablet, dibujar en tu smartphone o simplemente navegar por la interfaz sin llenar la pantalla de grasa o marcas de dedos, no tienes la necesidad de adquirir un costoso lápiz tecnológico de marca.

Aquí es donde entra el papel aluminio, con el que puedes envolver una lapicera para lograr el mismo efecto. En concreto, este dispositivo improvisado es compatible con cualquier pantalla capacitiva, incluyendo iPads, tablets Android y smartphones de última generación.

Con esta herramienta reutilizada podrás realizar trazos para tus ilustraciones digitales, redactar apuntes a mano alzada en tus aplicaciones de notas o manejar cualquier dispositivo como gustes.

Las pantallas de los teléfonos modernos no reaccionan a la presión física, sino a la conductividad eléctrica presente en el papel aluminio. Todo esto, hace que el truco funcione a la perfección.

Lapiceras.jpg Con una lapicera, puedes realizar un lápiz tecnológico.

Dicho de otra forma, la energía estática de nuestra mano viaja a través del metal hasta el extremo de la lapicera, logrando engañar al sensor capacitivo del celular para que actúe exactamente como si fuera un dedo humano.

Además de ser una excelente alternativa de emergencia, este truco casero fomenta la reutilización de materiales cotidianos que sueles tener acumulados en casa.

El truco para no rallar la pantalla

Más allá de la idea, lo cierto es que puedes realizar un sencillo truco dentro de truco casero para evitar uno de los problemas más comunes: el hecho de rallar la pantalla con el papel aluminio.

Como medida fácil, los expertos sugieren colocar un trozo de algodón en la punta de la lapicera. Por ejemplo, puede ser la punta de un isopo.