Las humedades en el hogar son una de las peores pesadillas de cualquier propietario. Comienzan como una ligera decoloración en la pared y, si no se atienden a tiempo, pueden terminar destruyendo el lugar o generando moho que termina en costosas reformaciones, pero por suerte existe el papel aluminio.
Cómo usar el papel aluminio para detectar fugas de agua en casa: truco casero efectivo
La humedad en las paredes de tu casa puede ser detectada antes de que sea tarde usando un poco de papel aluminio. ¿Cómo realizar este truco casero?
Antes de gastar una fortuna llamando a un fontanero de urgencia, existe un truco casero infravalorado que está ganando popularidad en las redes y los hogares.
Cómo usar el papel aluminio para detectar fugas de agua en casa
Este elemento, que habitualmente relegas a la cocina para conservar alimentos, puede convertirse en tu mejor aliado de diagnóstico, siendo una forma de aviso ante la humedad de las paredes de casa.
Para realizar este test de diagnóstico no necesitas herramientas complejas ni conocimientos. Solo debes seguir estos sencillos pasos:
- Busca el sector de la pared o el techo donde sospeches que está el problema. Con un paño limpio y seco, retira el exceso de humedad de la superficie.
- Corta un cuadrado de papel aluminio de aproximadamente 20 x 20. Colocalo sobre la pared.
- Utiliza cinta de carrocero o cinta americana para fijar el papel a la pared. Debes sellar los cuatro costados a la perfección, asegurándote de que no pueda entrar ni salir aire.
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Deja actuar el mecanismo durante un mínimo de 24 a 48 horas. Durante este periodo, intenta mantener la habitación con su uso y ventilación habituales.
Los posibles escenarios luego del truco
Pasado el tiempo de espera, llega el momento de retirar el envoltorio con cuidado y analizar el comportamiento de las gotas de agua. Si al acercarte notas que las gotas de agua están sobre la superficie del papel aluminio que da hacia la habitación, estás ante un problema de condensación, por lo que necesitas mejorar la ventilación.
Pero si la parte externa está completamente seca, pero al despegar la cinta notas que la pared y la cara interna del aluminio están mojadas, lamentablemente tienes una fuga o filtración. El agua está empujando desde dentro de la pared hacia afuera.
Como ves, este truco casero es una forma rápida, limpia y sumamente económica de entender qué le pasa a tu casa antes de que todo te sorprenda o tomes una decisión apresurada.