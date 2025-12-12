Por descuido, distracción y problemas de horno, muchas veces el bizcochuelo se quema o queda un poco más oscuro en la base. Con un truco casero puedes recuperar y arreglar un bizcochuelo quemado sin usar cuchillo ni tener que desperdiciar mucho.
¿Cómo puedo recuperar un bizcochuelo con la base quemada?: usando un truco casero
Para arreglar un bizcochuelo quemado y no tirarlo a la basura, solo necesitas algunos elementos de cocina
Toda técnica destinada a solucionar problemas en la cocina, recuperar recetas o mejorar platillos, lleva el nombre de truco casero. Normalmente, los trucos caseros de cocina se realizan con pocos elementos y algunos ingredientes que tienes a mano en la alacena.
El bizcochuelo es una especie de pan dulce y esponjoso que se realiza con huecos, harina, leche, aceite, azúcar y algún saborizante.
El bizcochuelo nació hace cientos de años en la antigua Roma. En sus comienzos, los bizcochuelos eran masas sin levaduras y con doble cocción, no eran esponjosos como en la actualidad.
El nombre "bizcochuelo" viene del latín "biscoctus" que hace referencia a la doble cocción de la masa. Los marineros que realizaban largos viajes en barcos, llevaban bizcochuelo seco que humedecían para ingerirlo.
Cómo recuperar un bizcochuelo quemado gracias a un truco casero
Si se te quemó el bizcochuelo toda la base quedó negra no lo tienes que tirar. Un bizcochuelo quemado se puede recuperar con un truco casero super rápido y simple.
Para este truco casero de cocina vas a necesitar un rallador de alimentos. Puedes usar el rallador clásico o el de pastelería, más pequeño y práctico. En el video puedes observar mejor el paso a paso de este truco casero.
- Una vez que el bizcochuelo esté frío y lo hayas retirado del molde, ya está listo para el truco casero. Muchas veces los panificados y postres se queman por problemas del horno y una mala distribución del calor.
- Coloca el bizcochuelo boca abajo sobre una bandeja o rejilla.
- Con el rallador del lado filoso, comienza a raspar la parte quemada del bizcochuelo. La idea es retirar solo la capa quemada, así que presiona con cuidado.
- Con un pincel de cocina o una servilleta de papel retira las migas de bizcochuelo que van saliendo.
3 errores comunes de cocina al preparar bizcochuelo
¿Por qué el bizcochuelo no sale perfecto? La cocina y sobre todo la pastelería, es una actividad muy divertida pero desafiante. Un error en la cantidad de ingredientes o un horno con mala temperatura puede arruinar completamente tu bizcochuelo.
- Si el bizcochuelo crece de forma irregular, puede deberse a un exceso de harina o un horno muy alto.
- Cuando el bizcochuelo tiene grietas o aberturas, la culpa puede ser del horno. Cuando el horno está muy fuerte o dejamos la preparación más tiempo del necesario, el bizcochuelo puede quebrarse.
- Si el bizcochuelo está hundido en el centro, es una señal de que la temperatura es muy baja o hemos abierto el horno antes de tiempo.