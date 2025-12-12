¿Cómo puedo recuperar un bizcochuelo con la base quemada?: usando un truco casero

El bizcochuelo nació hace cientos de años en la antigua Roma. En sus comienzos, los bizcochuelos eran masas sin levaduras y con doble cocción, no eran esponjosos como en la actualidad.

El nombre "bizcochuelo" viene del latín "biscoctus" que hace referencia a la doble cocción de la masa. Los marineros que realizaban largos viajes en barcos, llevaban bizcochuelo seco que humedecían para ingerirlo.

Cómo recuperar un bizcochuelo quemado gracias a un truco casero

Si se te quemó el bizcochuelo toda la base quedó negra no lo tienes que tirar. Un bizcochuelo quemado se puede recuperar con un truco casero super rápido y simple.

Para este truco casero de cocina vas a necesitar un rallador de alimentos. Puedes usar el rallador clásico o el de pastelería, más pequeño y práctico. En el video puedes observar mejor el paso a paso de este truco casero.

Embed - Bizcochuelo quemado, solución

Una vez que el bizcochuelo esté frío y lo hayas retirado del molde, ya está listo para el truco casero. Muchas veces los panificados y postres se queman por problemas del horno y una mala distribución del calor. Coloca el bizcochuelo boca abajo sobre una bandeja o rejilla. Con el rallador del lado filoso, comienza a raspar la parte quemada del bizcochuelo. La idea es retirar solo la capa quemada, así que presiona con cuidado. Con un pincel de cocina o una servilleta de papel retira las migas de bizcochuelo que van saliendo.

3 errores comunes de cocina al preparar bizcochuelo

¿Por qué el bizcochuelo no sale perfecto? La cocina y sobre todo la pastelería, es una actividad muy divertida pero desafiante. Un error en la cantidad de ingredientes o un horno con mala temperatura puede arruinar completamente tu bizcochuelo.

mezcla de bizcochuelo Ajustando algunos pasos de la receta, puedes obtener un bizcochuelo perfecto.