Llega un muro de nubes negras con granizo, tormentas y lluvias torrenciales al país

Un fuerte ciclón llega este viernes y una gran cantidad de provincias se ven afectadas por la llegada de fuertes tormentas con granizo y lluvias torrenciales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)emitió un alerta amarilla y naranja por la llegada de este fenómeno al país. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar.
Alerta por granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en una gran cantidad de provincias. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.
El SMN emitió un alerta naranja a las provincias de Santa Cruz y Formosa. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.