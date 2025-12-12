Llega un muro de nubes negras con granizo, tormentas y lluvias torrenciales al país

Alerta por granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en una gran cantidad de provincias. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

mapa_alertas - 2025-12-11T094601.689 Estas son las provincias que se encuentran en alerta por fuertes tormentas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual.