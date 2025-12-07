Se mantiene el alerta naranja por tormentas en Mendoza: aludes, goteras y cables caídos

Llovió en Mendoza y el alerta por tormentas continúa El alerta por tormentas continúa para este domingo en Mendoza.

En alta montaña se mantiene el mal tiempo generalizado, con mejoras a partir de las 21.

La temperatura máxima promedio según el pronóstico del tiempo rondará los 20°C. La mínima será de 15 °C.

Lo que dejó la tormenta del sábado al domingo

Según el reporte de Defensa Civil, hubo 55 novedades hasta las 7 de este domingo entre las que se mencionan aludes, caídas de árboles y cables y filtraciones en techos.

Relevamiento por departamentos:

CIUDAD:

-Cables caídos / cortocircuito: 04

Total: 04

GUAYMALLÉN:

-Cables caídos / cortocircuito: 09

Total: 09

LAS HERAS:

-Cables caídos / cortocircuito: 01

-Filtraciones de techo: 19 (Uspallata)

-Aludes: 04 (Ruta 7)

Total: 24

LUJÁN:

-Cables caídos / cortocircuito: 02

Total: 02

MAIPÚ:

-Cables caídos / cortocircuito: 12

Total: 12

GODOY CRUZ:

-Cables caídos / cortocircuito: 01

-Ramas / árbol caído: 02

-Filtraciones de techo: 01

Total: 04

Alerta naranja por tormentas: pronóstico del tiempo para hoy y el resto de la semana

Defensa Civil emitió dos alertas, una naranja y otra amarilla, según la zona afectada por las tormentas.

El alerta naranja rige para la cordillera y precordillera del Centro y Norte, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. No se descarta la caída de granizo.

alerta naranja pronostico del tiempo mendoza

El alerta amarillo advierte que se mantienen las condiciones de lluvias y tormentas en el Sur provincial.

alerta amarilla pronostico del tiempo mendoza

Lunes 8/12 -feriado-:

Viento: circulación de viento leve desde el Sur entre las 10:00 hs., y las 18:00 hs., afectando principalmente el Gran Mendoza y zona Este. A partir de las 18:00 hs., cambia la dirección del viento, pasando a circulación leve desde el este hacia el oeste, especialmente en la zona Sur.

Nubosidad: amanece seminublado en Gran Mendoza y zona Este, despejado en el resto de la Provincia. Por la noche, desde las 20:00 hs., se esperan precipitaciones leves en Malargüe.

Alta Montaña: durante la mañana y parte de la tarde, cielo despejado a seminublado. A partir de las 17:00 hs., probabilidad de precipitaciones leves en la parte Sur de la alta montaña.

Temperatura promedio en el llano:

Mínima: 13°C en Malargüe y Valle de Uco.

Mínima (Sur, Norte y Este): 15°C promedio.

Máxima: 27°C promedio provincial.

Martes 09/12

Viento: circulación de viento Zonda leve, afectando Malargüe y Sur de Malargüe, entre las 15:00 hs., y las 20:00 hs.

Además, circulación de viento de Sur a Norte desde las 19:00 hs., hasta las 00:00 hs., en forma leve, afectando zona Sur y zona Este de la provincia.

Nubosidad: cielo seminublado en la zona Sur a partir de las 16:00 hs. Durante la tarde se esperan condiciones de convección en el Sur de la provincia, con probables lluvias en esa región, extendiéndose hacia el Valle de Uco durante la noche.

En Gran Mendoza, cielo parcialmente nublado desde la noche hasta la madrugada, sin probabilidad de precipitación.

Alta Montaña: cielo seminublado en la zona Sur y parte central durante las primeras horas; a partir de las 17:00 hs., se presentaría más despejado en la mayor parte de la alta montaña mendocina.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: entre 28°C / 29°C.

Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 15°C.

Mínima (zona Este y zona Sur): 18°C.

Defensa Civil anunció que mantiene el monitoreo por la situación meteorológica con tormentas que afectan a toda la provincia.