Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta suculenta o popularmente conocida como árbol de jade, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado profundo que va más allá de lo visual. ¿ Qué significa si sus hojas se caen?
Si a tu árbol de jade o suculenta se le cayeron algunas hojas, te contamos qué significa y qué indica
El árbol de jade o suculenta es una planta que todos tenemos en casa, pero si sus hojas se caen tiene un profundo significado espiritual
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El árbol de jade es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Pero además de sus beneficios, que sus hojas se caigan también significa algo y hay que estar alerta.
Si a tu árbol de jade o suculenta se le cayeron algunas hojas, te contamos qué significa y qué indica
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que el árbol de jade tiene beneficios, cuando sus hojas se caen hay que saber por qué.
Las razones pueden ser variadas, entre ellas:
- El árbol de jade absorbió una energía densa.
- Hay estrés y poca armonía en el hogar.
- Hay envidia en el entorno, sea externo o interno.
- Hay un estancamiento financiero.
- Significa que está haciendo bien su trabajo energético.
- Regaste mucho la suculenta y tiene exceso de riego.
- Hay un mal drenaje en la planta.
- También indica que le falta agua.
- Hubo un cambio brusco de lugar o al árbol de jade le faltó luz.
En estos casos, la ubicación del árbol de jade o de la suculenta lo es todo. No es ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, debe ponerse en el interior de la casa como el lado este de la misma para la buena salud, el sur para la buena suerte y al noroeste para la creatividad.