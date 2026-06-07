arbol de jade, hojas (1) El árbol de jade tiene muchísimos beneficios y cuando sus hojas se caen es una señal de que algo ocurre. Foto Canva

Si a tu árbol de jade o suculenta se le cayeron algunas hojas, te contamos qué significa y qué indica

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que el árbol de jade tiene beneficios, cuando sus hojas se caen hay que saber por qué.

Las razones pueden ser variadas, entre ellas:

El árbol de jade absorbió una energía densa.

absorbió una energía densa. Hay estrés y poca armonía en el hogar.

Hay envidia en el entorno, sea externo o interno.

Hay un estancamiento financiero.

Significa que está haciendo bien su trabajo energético.

Regaste mucho la suculenta y tiene exceso de riego.

y tiene exceso de riego. Hay un mal drenaje en la planta.

También indica que le falta agua.

Hubo un cambio brusco de lugar o al árbol de jade le faltó luz.

arbol de jade, hojas (2) Si las hojas de la suculenta se caen, algo anda mal con su cuidado o en tu hogar. Foto Aire de Santafe

En estos casos, la ubicación del árbol de jade o de la suculenta lo es todo. No es ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, debe ponerse en el interior de la casa como el lado este de la misma para la buena salud, el sur para la buena suerte y al noroeste para la creatividad.