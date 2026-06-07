Un violento accidente vial se cobró la vida de un motociclista este domingo por la tarde en Maipú. El trágico hecho ocurrió sobre la calle Don Bosco, a unos 500 metros de la Ruta 20, en Rodeo del Medio, según informaron fuentes policiales.
Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Maipú
El siniestro ocurrió este domingo por la tarde sobre la calle Don Bosco, en Rodeo del Medio. La víctima fatal no pudo ser identificada por las autoridades
Las causas del accidente vial en Rodeo del Medio
De acuerdo con las primeras actuaciones de la Policía Vial, el hecho ingresó al sistema de emergencias a las 19.20. Las autoridades informaron que una camioneta Ford EcoSport, conducida por una mujer de 37 años, circulaba por calle Don Bosco en dirección norte.
Por motivos que los peritos intentan determinar, el rodado mayor colisionó de frente contra una motocicleta Zanella 150 que se desplazaba en sentido contrario. Los investigadores policiales analizan las diferentes hipótesis sobre la mecánica del choque fatal.
Los primeros datos aportados a la causa indican que el conductor de la moto habría intentado realizar una maniobra imprevista en el lugar. Las sospechas apuntan a que el motociclista intentó doblar de manera repentina para ingresar a una vivienda de la zona o realizó un giro en U.
El deceso tras el fuerte impacto del accidente vial
Como consecuencia de la fuerte colisión frontal entre ambos vehículos, el conductor salió despedido del rodado de manera violenta. La fuerza del golpe provocó que la víctima cayera al interior de un zanjón ubicado a un costado de la carpeta asfáltica, lo que agravó el cuadro médico de forma instantánea.
Testigos del hecho dieron aviso inmediato a las autoridades a través del 911. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó rápidamente hacia el lugar para brindar la asistencia correspondiente de urgencia a los involucrados.
Sin embargo, al arribar los profesionales de la salud, no pudieron realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El personal médico constató el fallecimiento del motociclista.