Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en Maipú

Los primeros datos aportados a la causa indican que el conductor de la moto habría intentado realizar una maniobra imprevista en el lugar. Las sospechas apuntan a que el motociclista intentó doblar de manera repentina para ingresar a una vivienda de la zona o realizó un giro en U.

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El deceso tras el fuerte impacto del accidente vial

Como consecuencia de la fuerte colisión frontal entre ambos vehículos, el conductor salió despedido del rodado de manera violenta. La fuerza del golpe provocó que la víctima cayera al interior de un zanjón ubicado a un costado de la carpeta asfáltica, lo que agravó el cuadro médico de forma instantánea.

Testigos del hecho dieron aviso inmediato a las autoridades a través del 911. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó rápidamente hacia el lugar para brindar la asistencia correspondiente de urgencia a los involucrados.

Sin embargo, al arribar los profesionales de la salud, no pudieron realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El personal médico constató el fallecimiento del motociclista.