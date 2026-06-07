Este sábado poco después de las 15, una camioneta Ford Ranger azul que llevaba 24 bultos de hojas de coca y una máquina de contar dinero chocó contra una pickup S10 y mató a dos futbolistas aficionados que se dirigían a un partido. El vehículo era perseguido por Gendarmería nacional luego de evitar un control en ruta 40, en el límite entre Tucumán y Salta.
Huían de Gendarmería con un cargamento de hojas de coca, chocaron y mataron a dos futbolistas
Los victimarios se desplazaban en una camioneta Ford Ranger. Al escapar de un control de gendarmería chocaron a otra camioneta que trasladaba jugadores de fútbol aficionados a un partido
El vehículo no se detuvo ante las señales de los efectivos de Gendarmería (también había policías) y continuó su marcha a gran velocidad, lo que derivó en un seguimiento por parte del personal de Gendarmería.
Quiénes son las víctimas de la tragedia en Colalao causada por una camioneta que huía con hojas de coca. En su intento por escapar, la Ford Ranger ingresó al predio de una antigua estación de servicio. Cuando notaron la presencia de uniformados, realizaron una brusca maniobra en “U” para retomar la Ruta Nacional 40, pero chocaron fuertemente contra la Chevrolet S10 en la que circulaban los futbolistas de Cafayate, Salta.
Quiénes eran las víctimas fatales del accidente en Tucumán
Jesús “Cuty” Cancino y Vidal Chauqui, oriundos de la ciudad de Cafayate, Salta, viajaban hacia Santa María para disputar un partido de fútbol. Además, el siniestro provocado por los conductores de la Ford Ranger, dejó como saldo a una tercera persona herida de gravedad, anacleto Suárez, quien también estaba entre los futbolistas. Otras dos personas que iban en la S10 se encuentran fuera de peligro, aunque también sufrieron traumatismos.
Luego del siniestro, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas, ordenó la preservación de la escena y la realización de las pericias correspondientes.
A través de la inspección de la Ford Ranger, los investigadores encontraron 24 bultos que contenían un total de 457 kilos de hojas de coca, además de una máquina contadora de dinero. El material secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal N° 1.
Los ocupantes de la camioneta Ford Ranger que huía fueron trasladados bajo custodia policial al hospital de Tafí del Valle. Una vez que recibieron el alta médica, quedaron detenidos.
El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales trabajó durante más de 12 horas en el lugar, recolectando evidencias y analizando una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del siniestro, con el objetivo de esclarecer los detalles finales de esta tragedia.