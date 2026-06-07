Huían de Gendarmería con un cargamento de hojas de coca, chocaron y mataron a dos futbolistas

Quiénes eran las víctimas fatales del accidente en Tucumán

Jesús “Cuty” Cancino y Vidal Chauqui, oriundos de la ciudad de Cafayate, Salta, viajaban hacia Santa María para disputar un partido de fútbol. Además, el siniestro provocado por los conductores de la Ford Ranger, dejó como saldo a una tercera persona herida de gravedad, anacleto Suárez, quien también estaba entre los futbolistas. Otras dos personas que iban en la S10 se encuentran fuera de peligro, aunque también sufrieron traumatismos.

Víctimas fatales choque Tucumán Jesús “Cuty” Cancino y Vidal Chauqui, los futbolistas salteños aficionados que murieron en el incidente.

Luego del siniestro, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas, ordenó la preservación de la escena y la realización de las pericias correspondientes.

A través de la inspección de la Ford Ranger, los investigadores encontraron 24 bultos que contenían un total de 457 kilos de hojas de coca, además de una máquina contadora de dinero. El material secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal N° 1.

Los ocupantes de la camioneta Ford Ranger que huía fueron trasladados bajo custodia policial al hospital de Tafí del Valle. Una vez que recibieron el alta médica, quedaron detenidos.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales trabajó durante más de 12 horas en el lugar, recolectando evidencias y analizando una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del siniestro, con el objetivo de esclarecer los detalles finales de esta tragedia.