La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó este miércoles el fuerte despliegue policial en el Gran Mendoza y el Sur provincial. Los procedimientos apuntaron a desarticular bandas dedicadas a robos, delitos con armas y sustracción de vehículos.
Mercedes Rus destacó un megaoperativo policial con más de 50 allanamientos en Mendoza
La ministra de Seguridad de Mendoza afirmó en redes que seguirán los operativos contra quienes alteran la convivencia en los barrios de la provincia
El Ministerio de Seguridad y Justicia llevó adelante una masiva jornada de operativos contra el delito en el territorio provincial. A través de sus redes oficiales, la ministra Mercedes Rus confirmó el despliegue de más de 50 allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos, con una fuerte concentración de recursos en los departamentos del Gran Mendoza y en la zona Sur.
Mercedes Rus envió un mensaje directo sobre garantizar la seguridad en las calles
Según detalló la ministra, los procedimientos de investigación estuvieron estrictamente orientados a combatir modalidades delictivas complejas como robos, hechos violentos con el uso de armas y la sustracción de vehículos. La magnitud de las tareas requirió de un trabajo coordinado que movilizó a diversas divisiones de la Policía de Mendoza a nivel general.
"Los delincuentes no tienen zonas liberadas. Vamos a seguir avanzando sobre quienes alteran la convivencia y afectan la seguridad de los mendocinos. Los barrios son de los vecinos y vamos a volver las veces que sea necesario", sentenció la ministra.