Mercedes Rus destacó un megaoperativo policial con más de 50 allanamientos en Mendoza

Mercedes Rus envió un mensaje directo sobre garantizar la seguridad en las calles

Según detalló la ministra, los procedimientos de investigación estuvieron estrictamente orientados a combatir modalidades delictivas complejas como robos, hechos violentos con el uso de armas y la sustracción de vehículos. La magnitud de las tareas requirió de un trabajo coordinado que movilizó a diversas divisiones de la Policía de Mendoza a nivel general.

Mensaje de la ministra de Seguridad “seguiremos avanzando contra quienes afectan la convivencia” Mensaje de la ministra de Seguridad “seguiremos avanzando contra quienes afectan la convivencia”

"Los delincuentes no tienen zonas liberadas. Vamos a seguir avanzando sobre quienes alteran la convivencia y afectan la seguridad de los mendocinos. Los barrios son de los vecinos y vamos a volver las veces que sea necesario", sentenció la ministra.