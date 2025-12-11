Alerta tormenta severas: granizo con actividad eléctrica este jueves 11 de diciembre

Alerta por granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

mapa_alertas - 2025-12-11T080724.045

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.