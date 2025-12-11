Alerta tormenta severas: granizo con actividad eléctrica este jueves 11 de diciembre

Luego de varias semanas en alerta por fuertes tormentas en varias partes del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas con granizo a una gran cantidad de provincias este jueves 11 de diciembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.
Alerta por granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las provincias de Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán se encuentran en alerta naranja. El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.