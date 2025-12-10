Alerta por tormenta en Mendoza durante dos días seguidos

Fuertes tormentas han llegado a la provincia de Mendoza a lo largo de todas estas semanas. Este miércoles 10 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas durante dos días seguidos. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por tormenta en Mendoza
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómenos como tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a la provincia de Mendoza durante dos días seguidos. Los departamentos afectados son Malargüe, San Rafael, Lavalle, General Alvear, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y Las Heras.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones para cuidarte
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.