Fuerte tormenta en Mendoza: estas son las zonas en alerta este lunes

Estos son los departamentos en alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Mendoza

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Varios días de tormenta han llegado a lo largo de estos días y el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fenómenos.

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en el departamento de Malargüe.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos; ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómenos como tormentas.

Recomendaciones para cuidarte

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

