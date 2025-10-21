Inicio Sociedad Alerta
El tiempo

Alerta por tormentas fuertes: prevén granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y lluvias intensas

Estas son las provincias que se encuentran en alerta por la llegada de fuertes tormentas con granizo

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir durante un alerta vigente.

Evitá salir durante un alerta vigente.

Luego de varios días más tranquilos, dos provincias se encuentra en alerta por la llegada de fuertes tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes tormentas este martes 21 de octubre. A continuación te contaremos el lugar afectado y las medidas que debes tomar.

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados puntualmente.

mapa_alertas - 2025-10-20T094127.311
Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas este martes.

Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas este martes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

tormenta electrica
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar