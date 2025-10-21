El pronóstico del tiempo alerta sobre un martes atípico, con varios fenómenos y la llegada de un frente frío

Además, durante el día se espera que haya viento Zonda en zonas de Malargüe y en Uspallata.

Pronóstico del tiempo con alerta por lluvias y tormentas

La meteoróloga detalló que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el sureste y este de Mendoza por la probabilidad de tormentas aisladas desde la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

Esta advertencia indica que puede tener abundantes precipitaciones y algunos modelos meteorológicos señalan que pueden acumular entre 20 y 40 milímetros de agua, y podría ser superior en forma puntual en algunas zonas, además de actividad eléctrica y posibilidad caída de granizo.

Estas lluvias y tormentas aisladas también pueden afectar al Gran Mendoza, pero en menor medida.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (10).jpeg Las tardes, noches y madrugadas de los próximos días pueden registrarse lluvias y tormentas, además de un descenso de las temperaturas. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El miércoles se espera un descenso de la temperatura con 15 grados de mínima y 26 grados de máxima, y hacia la noche se esperan nuevamente lluvias y tormentas en el sureste y este de la provincia.

Elizabeth Naranjo Tamayo adelantó que estas precipitaciones volverán a repetirse durante la noche del jueves y madrugada del viernes, esta vez con más afectación en el Gran Mendoza.

Además, continúa el descenso de temperatura que se sentirá especialmente el fin de semana y el lunes, ya que el pronóstico del tiempo anticipa posibles heladas tardías para el lunes.