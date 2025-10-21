Desde este martes cambian las condiciones en Mendoza, ya que se combinarán varios fenómenos en toda la provincia, según el pronóstico del tiempo. Se espera un martes caluroso, hasta que ingrese un frente frío que traerá lluvias y tormentas. Hay alerta amarilla por algunas zonas donde estas precipitaciones serán fuertes.
El pronóstico del tiempo alerta sobre un martes atípico, con varios fenómenos y la llegada de un frente frío
Calor, viento Zonda, un frente frío, lluvias y tormentas es lo que anticipa el pronóstico del tiempo. Para el resto de la semana seguirá la inestabilidad
Elizabeth Naranjo Tamayo, la meteoróloga de Radio Nihuil, indicó que este martes será el día de transición para el resto de la semana, ya que comenzará un período de inestabilidad que se extenderá hasta el viernes.
Señaló que la máxima para hoy será de 29 grados hacia la tarde con presencia de viento norte. Esto cambiará a partir de la tarde noche, cuando ingrese un frente frío del sur que traerá aumento de nubosidad y al chocar con el aire cálido provocará lluvias y tormentas.
Además, durante el día se espera que haya viento Zonda en zonas de Malargüe y en Uspallata.
Pronóstico del tiempo con alerta por lluvias y tormentas
La meteoróloga detalló que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el sureste y este de Mendoza por la probabilidad de tormentas aisladas desde la noche de este martes y la madrugada del miércoles.
Esta advertencia indica que puede tener abundantes precipitaciones y algunos modelos meteorológicos señalan que pueden acumular entre 20 y 40 milímetros de agua, y podría ser superior en forma puntual en algunas zonas, además de actividad eléctrica y posibilidad caída de granizo.
Estas lluvias y tormentas aisladas también pueden afectar al Gran Mendoza, pero en menor medida.
El miércoles se espera un descenso de la temperatura con 15 grados de mínima y 26 grados de máxima, y hacia la noche se esperan nuevamente lluvias y tormentas en el sureste y este de la provincia.
Elizabeth Naranjo Tamayo adelantó que estas precipitaciones volverán a repetirse durante la noche del jueves y madrugada del viernes, esta vez con más afectación en el Gran Mendoza.
Además, continúa el descenso de temperatura que se sentirá especialmente el fin de semana y el lunes, ya que el pronóstico del tiempo anticipa posibles heladas tardías para el lunes.