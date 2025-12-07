Confirmado el precio del dólar este martes 9 de diciembre cuando abran los bancos

precio del dolar (2)

El precio del dólar este martes 9 de diciembre en cada banco

Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este martes 9 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:

Banco Galicia: $1.460

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.463

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.460

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.465

Banco Credicoop: $1.470

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.450

El precio del dólar blue el martes 9 de diciembre: a cuánto se venderá

Mientras que los bancos confirmaron una baja en el precio del dólar oficial, las cuevas se aseguraron otra semana más en la que la moneda norteamericana se conseguirá a un precio más bajo que en los bancos.

El dólar paralelo, según lo confirmado por las cuevas, se venderá a un precio de $1.435, lo que significa que es la cuarta semana en la que el dólar blue se mantiene a un precio por debajo de la moneda norteamericana comprada en los bancos.