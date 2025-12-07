Confirmado el precio del dólar este martes 9 de diciembre cuando abran los bancos

Los bancos más importantes del país lo hicieron oficial. Las entidades económicas le informaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar este martes 9 de diciembre, después del fin de semana largo y de una semana en la que la moneda norteamericana redujo su precio.
Con el Banco Nación como referencia, el resto de las entidades siguió sus pasos y, en su mayoría, bajó el precio del dólar, lo que influyó directamente en la cotización que tendrá este martes 9 de diciembre.
Según lo comunicado al Banco Central, en el caso del Nación, el dólar se comenzará a vender a $1.465 en el inicio de las operaciones cambiarias, aunque el resto de las entidades varía en el precio.
El precio del dólar este martes 9 de diciembre en cada banco
Según lo comunicado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar este martes 9 de diciembre será el siguiente en cada una de las entidades más importantes de Argentina:
- Banco Galicia: $1.460
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.455
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.463
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.470
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.470
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.450
El precio del dólar blue el martes 9 de diciembre: a cuánto se venderá
Mientras que los bancos confirmaron una baja en el precio del dólar oficial, las cuevas se aseguraron otra semana más en la que la moneda norteamericana se conseguirá a un precio más bajo que en los bancos.
El dólar paralelo, según lo confirmado por las cuevas, se venderá a un precio de $1.435, lo que significa que es la cuarta semana en la que el dólar blue se mantiene a un precio por debajo de la moneda norteamericana comprada en los bancos.